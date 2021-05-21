Irkçılardan 1000 kişilik liste

Berlin Eyalet Meclisi'ne verilen bir soru önergesi, kentte ırkçıların oluşturduğu düşman listesini ortaya çıkardı. Irkçıların, beş yıldır üzerinde çalıştığı ve düşman listesindeki kişilerin, ikamet adresleri, telefon numaraları ve mesleki bilgileri yer alıyor. Ele geçirilen üç listede ayrıca bazı mülteci yurtlarının haritası da bulunuyor.

Birinde adres belli

Milletvekilleri Anne Helm ve Niklas Schrader'in soru önergesini yanıtlayan Berlin Senatosu, listedeki isimler arasında, ırkçılık karşıtları, yerel politikacılar ile gazetecilerin de bulunduğunu aktardı. Sabıka kaydı kabarık olan Neo-Nazi Sebastian T.'nin bir listenin hazırlayıcısı olabileceği belirtildi.