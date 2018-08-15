Irkçı vekilden skandal açıklama

Münübe Yılmaz

Avustralya meclisinin yeni üyelerinden Fraser Anning, ülkedeki Müslüman göçmenler ile ilgili skandal bir açıklama yaparak, eleştirilerin odak noktası haline geldi. “ Bütün Müslümanların terörist olduğunu tabiki söyleyemeyiz. Fakat bugün teröristlere baktığımızda hepsinin Müslüman olduğunu görüyoruz” diyen Anning, Avustralya’ya Avrupa dışından gelen göçmenlerin alınmamasının daha doğru olacağını kaydetti. Cumhuriyetçi Katter’s Australia Partisi’ne yeni katılan Anning, Salı günü Parlamento binasında yaptığı konuşmada, Müslüman göçmenlerin Avustralya’yı daha az güvenli bir yer haline getirdiğini dile getirdi. “ Avustralya köklu bir tarihi olan, Avrupalı ve Hıristian bir toplumdan oluşmaktadır.Peki teröristlerin tamamını oluşturan Müslümanları bu ülkeye neden alıyoruz?” diyerek, Müslümanları almadan önce geniş çaplı bir seçim yapılması gerektiğini belirtti. Müslümanlar ile ilgili yaptığı açıklamadan ötürü pek çok kesimden eleştiri alan Anning’i kınayan isimlerden birisi de politikacı Malcolm Türnbull. Türnbull “ Avustralya’nın çok kültürlü toplumu ortak saygı ve anlayış üzerine kurulmuştur. Irkçılığın her türlü çeşidini şiddetle kınıyorum” ifadelerinde bulunurken, bir başka politikacı Alan Tudge, ırkçı meclis üyesi Anning’in sözlerinin Avustralya hükümetinin düşüncesi olmadığını, hükümet olarak ayrımcılık karşıtı bir politikadan yana olduklarını vurguladı. Anning’i kınayanlar arasında bulunan ve kendisi de bir Yahudi olan Çevre ve Enerji Bakanı Josh Frydenberg ise, Anning’in açıklamalarının incitici ve kabul edilemez olduğunun altını çizerek, “ Anning önce Hitler’ein ölüm makinlerinde Yahudiler’e nasıl katliam yaptığını okusun, sonra da din ve ırkından dolayı eziyet gören insanların ne kadar acı çektiğini bir anlasın. Bu Müslümanlar için yapılan ırkçılığı da aynı Yahudiler’e yapılan ırkçılık gibi kınıyorum” dedi.