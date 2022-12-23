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Siyaset Irkçı Ümit'ten bomba itiraf! Çocukça iş yaptığını kabul etti
Siyaset

Irkçı Ümit'ten bomba itiraf! Çocukça iş yaptığını kabul etti

Irkçı Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, "Oy kullanma yaşı 12'ye indirilsin, tek başımıza iktidarız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 08:53:00 -
Irkçı Ümit'ten bomba itiraf! Çocukça iş yaptığını kabul etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bizim Tv yayın yönetmeni Şaban Sevinç’in yayın konuğu oldu. Canlı yayında konuşan Özdağ, gündeme dair konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ konuşmasının bir kısmında “Oy kullanma yaşı 12’ye indirilsin, Zafer Partisi tek başına iktidara gelir” dedi.

Şaban Sevinç’in “Ciddi mi diyorsunuz” tepkisine ise Özdağ, “Ciddi söylüyorum. 12 yaşındaki çocuklar beni yolda durdurup sarılıp seni seviyoruz diyorlar” ifadeleriyle cevap verdi.

Özdağ’ın “12 yaş” ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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