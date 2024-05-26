Irkçı saldırının kurbanları Amasya’da anılacak

Neonaziler olarak adlandırılan Alman aşırı sağcı ırkçı grup, 29 Mayıs 1993 tarihinde Mevlüde Genç'in evini ateşe verdi. Amasya Taşovalı Genç ailesinden 5 kişi, kundaklanan evde yanarak hayatını kaybetti.

Almanya'nın Solingen Kentinde yaşanan ve tarihe "Solingen Faciası" olarak geçen olayda Gülsüm İnce, Hatice Genç, Hülya Genç, Saima Genç Gülistan Öztürk hayatını kaybetti.

Irkçı saldırıda iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, olay sonrası öfkeyle sokaklara dökülen Türk vatandaşları barışçıl söylemleri ile sakinleştirmiş ve Türk-Alman Barış Elçisi ilan edilmişti. "Bilge Ana" olarak da anılan Mevlüde Genç de geçtiğimiz yıl yine facianın yaşandığı Solingen'de 79 yaşında hayatını kaybetti.

SOLİNGEN ŞEHİTLERİ BU YIL BİLGE ANA'SIZ ANILACAK

Almanya'nın Solingen Kentinde ırkçı grubun kundakladığı evde hayatını kaybeden 5 Türk vatandaş, Amasya'nın Taşova ilçesinde bu defa "Bilge Ana"sız anılacak.