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Avrupa Irkçı Macron’un Fransa’sında camiler ve İslami kuruluşlar hedefte!
Avrupa

Irkçı Macron’un Fransa’sında camiler ve İslami kuruluşlar hedefte!

Fransa’nın güneybatısında inşa edilen Talence Camisi’nin duvarına İslam karşıtı, hakaret içerikli ifadeler yazıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 18:09:00 -
Irkçı Macron’un Fransa’sında camiler ve İslami kuruluşlar hedefte!

Fransa’nın güneybatısında yapımı devam eden Talence Camisi’nin duvarına İslam karşıtı, hakaret içerikli ifadeler yazıldı. Cami yönetiminden sorumlu Talence Müslümanlar Vakfı’ndan (AMT) yapılan açıklamada, 21 Nisan’da caminin giriş duvarına İslamofobik, ırkçı ve nefret dolu sözlerin yazıldığı belirtildi.

“Bu eylemi şiddetle kınıyorum”

Halka açık geçiş güzergâhı üzerinde bulunan bir ibadet mekânının duvarına yazılan ırkçı ve İslamofobik ifadelerin tahammül sınırlarını aştığı kaydedilen açıklamada, AMT Başkanı Mohamed Boultam’ın olaya ilişkin bu sabah şikâyette bulunduğu ifade edildi. Diğer yandan Talence Belediye Başkanı Emmanuel Sallabery, Cumhuriyet değerlerine ve temel özgürlüklere aykırı olarak nitelediği bu eylemi şiddetle kınadığını açıkladı. Şehrin tüm Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Sallabery, yazılara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek polisten faillerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

Camiler ve İslami kuruluşlar hedefte

 İslamofobik saldırı ve olaylarla ismi son dönemde anılan Fransa’da yakın zamanda Strazburg, Nantes, Rennes kentleri dahil birçok şehirdeki camilerin bazıları kundaklanırken bazılarının duvarlarına İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekim 2020’de yaptığı açıklamada, ‘radikal İslamcılık ile mücadele’ iddiasıyla ülkede yılbaşından itibaren kademeli olarak toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerinin kapatıldığını belirtmişti.

 

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