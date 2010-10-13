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Irkçı İsrailliler, Obama’nın fotoğrafına ayakkabı fırlattı

İsrail’de, bir grup aşırı sağcı, Batı Yaka’daki Yahudi yerleşimlerinde inşaatların durdurulmasına yönelik İsrail hükümetine yaptığı baskı nedeniyle, Amerikan Başkanı Barack Obama’yı, genellikle Arap ülkelerinde uygulanan yöntemle, resmine ayakkabı fırlatarak protesto etti

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Irkçı İsrailliler, Obama’nın fotoğrafına ayakkabı fırlattı

Önceki akşam saatlerinde, Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin karşısındaki kaldırımda toplanan ve sayılarının çok olmadığı gözlenen grup, İsrail bayrakları ve Obama aleyhtarı pankartlar taşıdı, Obama’ya “cehenneme git” diye bağırdı. Grup üyeleri, kaldırım üzerine yerleştirilen ve Obama’nın, İsrail basınında, Başbakan Benjamin Netanyahu ile telefonda görüşürken çekildiği belirtilen, “Ayaklarını çalışma masasının üzerinde uzatmış haldeki fotoğrafı” üzerine ayakkabılarını ve yumurtalar fırlattılar. Organizatörlerden biri, “Obama bize ayakkabılarını gösteriyor, biz de ona ayakkabılarımızı göstereceğiz” dedi. Gösteriye, İsrail’in bilinen ırkçı isimlerinden Baruh Marzel de katıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:01
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