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Irkçı fotoğraf nedeniyle suçlanan Virginia Valisi istifa etmeyecek

ABD'de, 1984 yılındaki üniversite yıllığında yer alan ırkçı fotoğraf nedeniyle istifası istenen Virginia eyalet valisi, görevinden ayrılmayacağını açıkladı- İlk açıklamasında ırkçı bir fotoğraf yayınladığı için özür dileyen vali, ikinci açıklamasında ise söz konusu fotoğrafta yer almadığını savundu

03 Şubat 2019 Pazar 00:08
Irkçı fotoğraf nedeniyle suçlanan Virginia Valisi istifa etmeyecek

WASHINGTON (AA) - 1984 yılındaki üniversite yıllığında yer alan ırkçı bir fotoğraf nedeniyle istifa etmesi istenen Virginia eyalet valisi Ralph Northam, görevini bırakmayacağını açıkladı.

ABD'nin özgürlükler konusunda önde gelen eyaletlerinden biri olarak bilinen Virginia eyaletinin valisi Demokrat Northam, ırkçılık suçlamasıyla zor günler geçiriyor.

35 yıl önceki bir üniversite yıllığında yer alan ve ırkçı gizli örgüt Ku Kklux Klan kıyafetinin yer aldığı bir fotoğrafta yer aldığı iddia edilen Vali Northam üzerindeki kamuoyu baskısı artıyor.

- Önce özür diledi, sonra reddetti

Cuma günü yaptığı ilk açıklamada bu tür bir fotoğrafta yer aldığı için çok üzgün olduğunu belirten ve özür dileyen Vali Northam, dün yaptığı açıklamada ise söz konusu fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını savundu.

Temsilciler Meclisi ve Virginia eyalet meclisinin siyah üyelerinin istifa çağrılarına karşılık vermeyeceğini açıklayan Vali, görevini sürdüreceğini söyledi.

Söz konusu tıp fakültesi yıllığındaki fotoğrafta, yüzü siyaha boyanmış bir kişi ile yanında Ku Klux Klan kıyafeti giymiş bir başka kişi daha görülüyor.

ABD’de iç savaşın sona ermesinin ardından Tennessee eyaletinde 1865'te kurulan ırkçı gizli örgüt KKK, özellikle siyahilere ve farklı dinlerin mensuplarına karşıt görüşleriyle biliniyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:08
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