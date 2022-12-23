Irkçı Almanlar katletmişti! Türk isim törende anıldı

Alamnya’nın Hamburg kentinde 21 Aralık 1985’te ırkçı dazlaklar tarafından öldürülesiye dövülen ve 24 Aralık’ta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Avcı, katledilişinin 37’nci yılında düzenlenen törenle anıldı. Avcı’nın saldırıya uğradığı Landwehr sokağındaki tren istasyonu önünde isminin verildiği Ramazan Avcı Meydanı’nda düzenlenen törene Avcı’nın eşi Gülüstan Avcı, Türkiye’den gelen yeğenleri Serpil Sezen, Beste Sezen, Selma Kaman, Mölln saldırısında üç aile bireyini kaybeden Faruk, Havva ve İbrahim Arslan, Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, Hamburg Nord İlçe Belediye Başkanı Michael Werner-Boelz, Hamburger Sportverein (HSV) adına Nadine Arahavelias, Hamburg Eyalet Parlamentosu Başkanvekili Deniz Çelik (Sol Parti), sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Selma Kaman, Hamburg Nord İlçe Belediye Başkanı Michael Werner-Boelz, Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, Gülüstan Avcı, Beste Sezen, Hava Arslan ve Serpil Sezen (soldan sağa).

Etkinliği organize eden Ramazan Avcı İnisiyatifi (RAİ) adına konuşan avukat Ünal Zeran, Avcı’nın katledilişinden tam 25 yıl sonra ilk kez onun öldürüldüğü bu meydanda bir araya geldiklerini, uzun uğraşlar sonucunda 2012’de Avcı’nın isminin meydana verilmesini ve bir anıt taş dikilmesini sağladıklarını söyledi. Katledilen insanların ailelerinin daha sonra cinayetlerin sonuçlarıyla yalnız bırakıldıklarını belirten Zeran, birçok olayda kurbanların zanlı olarak gösterildiklerine, çok az olayda faillerin ortaya çıkarıldığına dikkati çekti.