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Irgatoğlu’ndan yeni başhekimlere ’hayırlı olsun’ ziyareti

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileriyle birlikte Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:07
Irgatoğlu’ndan yeni başhekimlere ’hayırlı olsun’ ziyareti

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileriyle birlikte Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz’e ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


Memur-Sen İl Manisa Temsilcisi ve Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Manisa’daki hastanelere yeni atanan başhekimleri ziyaret etti. Sırasıyla Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz’i ziyaret eden Irgatoğlu, yeni görevlerinde başhekimlere başarılar diledi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Irgatoğlu, "Manisa il merkezinde bulunan üç hastanemize de yeni atamalar yapıldı. Sağlık Sen olarak hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık hizmetlerinin daha kaliteli bir imkana kavuşması için çaba gösteriyoruz. İlimizin bölgemiz ve ülkemiz sağlığına daha fazla katkıda bulunmasını arzuluyor ve bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Sağlık-Sen olarak hastane başhekimlerimiz ve tüm idareci arkadaşlarımızın başarılı olmasını önemsiyoruz. Başarılı bir yönetim tarzı çalışan memnuniyetini önemsemek ve bunu sağlamak zorundadır. Bu anlamda çalışanlarımızın da idarecilerin de sağlık hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın da memnuniyeti birbirini yükseltecektir. Bir tanesi eksik olursa diğer unsurlar da tam olmayacaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle görevlerine yeni atanan Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mehmet fatih Zeren, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengizis’e ’hayırlı olsun’ temennisinde bulunmak, kendileriyle düşüncelerimizi paylaşıp başarı dileklerimizi iletmek üzere ziyarette bulunduk. Genelde Memur-Sen ve özelde de Sağlık-Sen olarak kendilerine şimdiden muvaffakiyetler diliyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ilimiz ve çalışanlarımız adına güzel hizmetlere vesile olacaklardır. Bununla beraber daha önce görev yapan ve yine önemli hizmetlerde bulunan arkadaşlarımız da iyi niyetle çalışmış, ellerinden geldiğince bu kurumlara hizmet etmişlerdir. Sağlık-Sen olarak başarılı bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarımıza da çalışanlarımız adına ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:07
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