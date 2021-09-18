Bir vicdan inşa edemediğiniz sürece, hangi inançtan olursanız olunuz; asla insan olamazsınız. Vicdan kirlendi mi; güvensizlik oluşur, duygular vahşileşir ve hiçbir sınır tanımayan ahlaksızlığa gömülürsünüz. Yani, hem kendi dünyanızı hem de başkalarının hayatını cehenneme çevirirsiniz. Elli tane diplomanız da olsa, makamınız, servetiniz ve kariyeriniz ne olursa olsun; bu çemberin dayanılmaz hafifliğinden asla kurtulamazsınız. İçgüdülerinize esir olarak, belki kendinizi “Özgür” zannedebilirsiniz. Ama unutmayınız ki siz, bilinçaltına “esir” olmuş bir zavallısınız.



Edep ve haya…. Bunlar olmadan, değil Müslüman; insan bile olamazsınız. Sakın ha….! Bana bitirdiğin okuldan, mesleğinden ve makamından bahsetme. Çünkü, eğitim sadece cehaleti giderir. İrfansız eğitim işe yaramaz dostum. İrfan, idrak ile olur. Bunları bünyesinde barındırmayan insan; kötü bir şey yapacağına karar verdiği zaman, vicdanını susturacak bir neden mutlaka bulur. İşte size Dünya’nın en vahşi yaratığı. Bu yaratıktan korkunuz. Ona asla yaklaşmayınız.

Sevgili dostlar. Bu yazı kişisel değildir. Bu serzeniş tamamen toplumsal bir kokuşmuşluğun tezahürüdür. Bu bahsettiğim tipleri trafikte, sokakta, camide, hastanelerde, toplu taşıma araçlarında, siyasette, Kabe’de… Kısacası, hayatın her yerinde rastlamak mümkündür.