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İrfan Kartal’dan İstanbul’daki Vanlılara ziyaret

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul’da bulunan Vanlılarla buluşmaya devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 13:09
İrfan Kartal’dan İstanbul’daki Vanlılara ziyaret

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul’da bulunan Vanlılarla buluşmaya devam ediyor.


İrfan Kartal, son olarak Van İli Özalp Saray İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek hem hemşehrileriyle kucaklaşıp bayramlarını kutladı hem de Van üzerine dernek yöneticileri ile hasbihal etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetten sonra İrfan Kartal, dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarına devam etmek üzere buradan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:09
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