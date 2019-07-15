0553 313 94 23

İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:40
İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, “Anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine canlarını hiçe sayarak sokaklara ve caddelere akın eden aziz milletimizin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimizin verdiği bu sınav ve günlerce tuttuğu demokrasi nöbetleri bütün dünya tarafından gıpta ile izlenmiştir. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir ve bütün olacağız. Birlikte demokrasimize güç verecek, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken; gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyor, aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell’in güvenlik çözümleri Ukrayna’ya örnek oldu
    1. Turkcell’in güvenlik çözümleri..
    2. Ozan gibi sokak sanatçısı
    3. 15 Temmuz Marşı’nın yazarı Abdurrahman..
    4. Aydemir: ‘15 temmuz milli dirayet..
    5. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
    6. Balıkesir TOKİ kuraları ne zaman..
    7. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    8. Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk..
    9. Tozla baş edemeyince seradaki..
    10. Her gün aç geziyordu nedeni ise..
    11. Vali Sonel, şehit aileleri ve..
    12. Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve..
    13. 15 Temmuz Kahramanları ebru..
    14. Denizde oluşan hortum kameralara..
    15. Ekmeği uğrunda öldü...
    16. Bigadiçli jodoculardan büyük başarı
    17. 2 bin 700 metrede demokrasi bayramını..
    18. ABD'den küstah Türkiye açıklaması!
    19. Otomobil önce refüje sonra 4 araca..
    20. Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın..
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları