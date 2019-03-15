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İrem Su, son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya’nın cenazesi memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

15 Mart 2019 Cuma 19:05
İrem Su, son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya’nın cenazesi memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genç kızın tabutuna duvak örtüldü.


Leyla ve Halil Akkaya çiftinin tek çocuğu olan 19 yaşındaki İrem Su, annesinin vasiyetiyle tabutuna gelinlik duvağı örtülerek, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Leyla Akkaya ile baba Halil Akkaya, biricik kızları İrem Su’nun tabutunu son defa sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Soma İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak 13 Eylül Mahallesi Köse Sokak’taki evine getirilen üniversiteli İrem’in cenazesi burada helallik alınmasının ardından Yüzevler Cami’sine götürüldü. Baba Halil Akka’ya cenaze namazında güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze namazına genç kızın yakınları ve arkadaşları katıldı. Talihsiz genç kız, İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Soma Belediye Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Olayın geçmişi


Kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı’nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya (19) ağır yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MÜKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf öğrenci İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta’daki özel hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren İrem Su Akkaya, yaşam savaşını kaybetti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:05
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