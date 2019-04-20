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IRCICA 11. Milletlerarası Hat Yarışması

Klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkarlara destek amacıyla hattat Mehmet Şevki Efendi adına düzenlenen yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:18
IRCICA 11. Milletlerarası Hat Yarışması

İSTANBUL (AA) - İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nce (IRCICA) düzenlenen 11. Milletlerarası Hat Yarışması'nın ödülleri törenle sahiplerine verildi.

IRCICA'nın Cağaloğlu'ndaki merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, yarışmanın kazananlar kadar kazanamayanları da motive ettiğini ve kendilerinin hat sanatını her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Eren, bu seneki yarışmada jüri üyelerinin sonuçlar açıklanana kadar kazananları bilmediğini ve eserleri incelerken isimlere hiçbir zaman bakılmadığının altını çizdi.

Halit Eren, daha sonra, "Celi Sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Sülüs-Nesih, Celi Talik, Talik, Celi Divani, Divani ve Kufi" dallarında 38 ülkeden 613 katılımcının 833 eseri arasından ödüle layık görülenleri açıkladı.

Yarışmada "Celi Sülüs" dalında birincilik ödülü hiçbir esere verilmezken, ikinciliği Türkiye'den Menaf Nam, Endonezya'dan Teguh Prastio aldı. "Sülüs" yazı türünde, Türkiye'de yaşayan İranlı hattat Ahmet Ali Namazi birinciliği kazandı.

Hat sanatçısı Hakan Arslan Nesih, "Hat" kategorisinde birinci, "Sülüs hat"ta ikinci, "Sülüs-Nesih" yazı türünde ise üçüncü olarak, 3 dalda ödül elde etti.

"Muhakkak" yazı türünde Türkiye'den Meryem Nuruzihalilani, "Sülüs-Nesih" yazı türünde Mısır'dan Muhammed Gaber Elsayed Aboubella, "Talik" yazı türünde İran'dan Ehsan Ahmadi, "Divani" yazı türünde Endonezya'dan Nafang Permadi, "Kufi hat"ta ise Irak'tan Farhad Yasin Nadir birinci oldu.

"Celi Talik" yazı türünde de birincilik ödülünü kimse kazanamazken, İran'dan Habib Ramezanpour ve Türkiye'den Yusuf Mazı ikincilik ödülü aldı.

"Celi Divani" yazıda da birinciliği kazanan olmadı, ikincilik ödülü Endonezya'dan Nafang Permadi'ye verildi.

Klasik İslam hat sanatının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve sanatkarlara destek amacıyla hattat Mehmet Şevki Efendi adına düzenlenen yarışmada ödüle değer bulunan 66 eserin sahibine, toplam 206 bin 500 dolar ödül dağıtıldı.

Halit Eren'in başkanlık ettiği jüride, Irak'tan Abdulrıza Behiye, Fas'tan Bel'id Hamidi, İran'dan Celil Resuli, Suriye'den Ubeyde Albenki ve Mısır'dan Musad Mustafa Hudayr'in yanı sıra Türk sanatkarlardan Davut Bektaş, Mehmet Özçay ve Fuat Başar yer aldı.

Kazanan eserlerden oluşan sergi 30 Nisan'a kadar IRCICA'da açık olacak.

12. Milletlerarası Hat Yarışması hattat Mustafa Rakım Efendi adına düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:18
  1. IRCICA
  2. IRCICA 11. MİLLETLERARASI HAT YARIŞMASI
  3. Ödül Töreni

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