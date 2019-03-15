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‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle hazırlanan ‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı.

15 Mart 2019 Cuma 12:07
‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle hazırlanan ‘İranlı Ziyaretçiler Raporu’ yayınlandı.


DAKA’dan yapılan açıklamada, son yıllarda Van’ı ziyaret eden İranlı turist sayısında önemli ölçüde artışlar yaşandığı belirtilerek, “2017 yılında Van sınırları içerisinde bulunan gümrük kapılarından yüzde 99,8’i İranlı olmak üzere toplam 421 bin 977 yabancı turistin Van’ı ziyaret etmesi, 2017 yılında İranlı turist sayısında görülen artışla birlikte Van ekonomisinde ve Van’ın sosyal hayatında gözle görülür bir canlanma yaşanması ve bu canlanmanın ulusal ve yerel basının da ilgi odağı haline gelmesi neticesinde karar alıcılar ve tüm ilgili paydaşlar için gerekli olan bilimsel ve istatistiki verilerin derlenmesi amacıyla Van’a gelen İranlı ziyaretçilerin sosyoekonomik profillerini görmek, Van ekonomisine katkılarını hesaplamak ve şehirden memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini belirlemek üzere bir saha çalışması yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında gerçekleştirilen bir işbirliği protokolüyle, Van’a gelen İranlı turistlerin yaptıkları harcamaların, Van’daki hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik olarak ‘İranlı Ziyaretçilerin Van Ekonomisine Katkısı ve Beklentileri Araştırması’ projesi hayata geçirilmiştir. Araştırma kapsamında, 2018 yılında Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım olmak üzere 4 dönem halinde, Van’ı ziyaret ettikten sonra Kapıköy Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan 15 yaş ve üzeri İranlı turistlerle yüz yüze görüşme yöntemiyle 1. dönem 877, 2. dönem 522, 3. dönem 629 ve 4. dönem 477 olmak üzere toplam 2 bin 505 anket gerçekleştirilmiş ve böylece cevap veren kişilerin birlikte seyahat ettiği kişilerle birlikte 6 bin 148 kişinin verilerine ulaşılmıştır. Raporda araştırmanın amacı, kapsamı ve metodolojisi açıklanmakta, anket çalışmasının soru bazında dönemsel ve yıllık sonuçlarına yer verilmekte, son bölümünde ise anket sonuçlarının genel bir değerlendirmesi yapılarak görüş ve öneriler ifade edilmektedir. Raporun karar alıcılar ve tüm ilgili paydaşlar için fayda sağlaması ve yol gösterici olması beklenmektedir. Rapor, https://goo.gl/GDT5uA adresinden indirilebilir” denildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:07
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