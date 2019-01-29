0553 313 94 23

İranlı yetkiliden Rusya açıklaması: Aleyhimize bir anlaşma yapmazlar

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hasan Firuzabadi, Rusya'nın Suriye'de, kendileri aleyhine yapılacak bir anlaşmada yer almayacağını söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 18:51
İranlı yetkiliden Rusya açıklaması: Aleyhimize bir anlaşma yapmazlar

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hasan Firuzabadi, Rusya'nın İran'ın menfaatleri aleyhine bir anlaşma yapmayacağını söyledi.

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, Rusya'nın İran'ın menfaatleri aleyhine bir anlaşma yapmayacağını dile getirdi.
Firuzabadi, İsrail'in Suriye'deki İran mevzilerini Rusya'nın bilgisi dahilinde vurduğu ve bu saldırılar sırasında Rusya'nın S-300 savunma sistemlerini devreye sokmadığı yönündeki iddialar hakkında, "Rusya, Avrupa ve bölgedeki mevcut durum dikkate alındığında Rusya, İran'ın menfaatleri aleyhine bir anlaşma yapmayacaktır" dedi.

İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığa değinen Firuzabadi, "Tahran ile Moskova arasında iyi ilişkiler bulunmaktadır. Avrupa ve ABD'deki mevcut durum göz önüne alındığında, Batı Asya cephesi özelinde İran-Rusya ilişkilerinin daha sağlam olması gerekmektedir" dedi.

"İran füzesi müzakere konusu yapılmayacaktır"

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Firuzabadi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in cumartesi günü İran ile yapılan müzakerelerin sonuca ulaşmaması durumunda Tahran'a yaptırım uygulayacakları yönündeki açıklamalarıyla ilgili Fransa'daki protestoları devrim olarak niteleyerek, "Fransa, devrimini İran füzeleriyle gizliyor ve silah kullanarak göstericilerle çatışıyor. İran füze ve savunma kuvvetini müzakere konusu yapmayacaktır" ifadesini kullandı.

"Rusya bu sistemleri devre dışı bırakıyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, perşembe günü mecliste yaptığı konuşmada, "Rusya'nın S-300 savunma sistemleri Suriye'de kurulu bulunmaktadır. Siyonist rejimin saldırıları sırasında Rusya bu sistemleri devre dışı bırakıyor. Siyonist rejim ile Rusya savunma sistemi arasında bir işbirliği olduğu görülüyor" demişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:51
  1. Rusya
  2. İran
  3. ABD
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    1. HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    2. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    3. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    4. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    5. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    6. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    7. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    8. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    9. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    10. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    11. Galatasaray'a Ze Luis'ten kötü haber!
    12. "(CHP) Genel Merkezin kararını..
    13. Otomobil TIR'a çarptı, 5 yaşındaki Efe..
    14. "TOKİ yatay mimariye önem verdiğini..
    15. Eşcinsel ordular geliyor!
    16. İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te..
    17. Türkiye'deki en büyük eroin..
    18. 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap..
    19. Fransa İçişleri Bakanı biber gazı..
    20. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019