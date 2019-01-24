0553 313 94 23

İranlı yetkiliden "P5+1 ülkelerini yanılttık" açıklaması

- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın şartlarından biri olan Arak reaktörüne beton dökme konusunda muhataplarını nasıl "yanılttıklarını" anlattı

24 Ocak 2019 Perşembe 11:45
İranlı yetkiliden "P5+1 ülkelerini yanılttık" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın şartlarından biri olan Arak reaktörüne beton dökme konusunda muhataplarını "yanılttıklarını" söyledi.

İran televizyonuna konuşan Salihi, Arak ağır su reaktörünün yakıt borularına beton dökmediklerini, söz konusu boruların benzerlerini önceden tedarik edip bu borulara beton döktüklerini ifade etti.

Salihi, "Biz Arak tesisindeki reaktör kabına beton dökmedik. Eğer dökseydik, reaktör kullanılamaz hale gelirdi. Yakıtın içerisinden geçtiği basınç boruları vardır. Sadece onlara beton döktük. O boruları da önceden tedarik etmiştik. Reaktörde kullanılan borular değil, benzerleriydi. Bunu o zaman söyleyemezdim." dedi.

Talimatı ülke lideri Ali Hamaney'den aldığını dile getiren Salihi şunları kaydetti:

"Bu durumu sadece ülkenin en üst makamındaki kişi (Ali Hamaney) biliyordu. Hamaney, 'Dikkat edin bunlar sözlerinde durmaz' şeklinde uyarıda bulundu. Biz de akıllıca bir iş yaptık. 2-3 santimetre çapında 3-4 metre boyunda başlığı olan (daha önce tedarik ettiğimiz) basınçlı yakıt borularına beton döktük. Eğer müzakerede muhataplarımız diğerlerine dökmediğimizi bilselerdi onlara da dökün derlerdi."

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, sosyal medyada yer alan reaktör kabına dökülen betonun ise photoshop olduğunu kaydetti.

İran ile P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya + Almanya) arasında Nisan 2015 tarihinde başlayan görüşmeler Temmuz 2015’te anlaşmayla sonuçlanmıştı. İran'ın karşısındaki ülkeler, ağır su reaktöründe harcanan nükleer yakıtın nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum içermesi nedeniyle Arak'taki tesisin yok edilmesini istiyordu. Anlaşmayla İran, tesisin nükleer silah yapımında kullanabilecek düzeyde plütonyum üretilmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını kabul etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:45
  1. Arak ağır su reaktörü
  2. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Milan'da forma giyen...
    1. Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi!..
    2. Türkiye, riskleri kazanca çevirecek
    3. İran'dan 'Venezuela' açıklaması!
    4. Sabiha Gökçen Uluslararası..
    5. SSB ile MEB arasında iş birliği..
    6. Sakarya Büyükşehir Belediye..
    7. Kim bu fırsatçılar?
    8. Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı son..
    9. AYM başkanlık seçimi ikinci tura kaldı
    10. Dubai'deki ticaret merkezi gıda..
    11. Süper Lig ekibine büyük şok!..
    12. MKEK'den TSK'ye silah sevkiyatı
    13. Anadolu kulübü olunca acımıyorlar! 6..
    14. İranlı yetkiliden "P5+1 ülkelerini..
    15. Türk Savunma Sanayinde bir ilk!..
    16. ABD'de gözaltına alınan İranlı..
    17. "Elemelerde çok güçlü rakiplerle..
    18. Filistinliler İsrail işgalinin kötü..
    19. Galatasaray Kulübünden anlamlı..
    20. Başkentte "Osmanlı Haftası" etkinlikleri
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!