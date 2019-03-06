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İranlı yetkiliden "Haşd-i Şabi ve Husiler İran devrimini korur" açıklaması yapıldı

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, kendilerinin İran devrimine yardım etmemesi durumunda Iraklı Haşd-i Şabi, Afganistanlı Fatimiyyun, Pakistanlı Zeynebiyyun ve Yemenli Husilerin gelip devrimi koruyacağını ileri sürdü.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:26
İranlı yetkiliden "Haşd-i Şabi ve Husiler İran devrimini korur" açıklaması yapıldı

Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa Gazanfer Abadi, kendilerinin İran devrimine yardım etmemesi durumunda Iraklı Haşd-i Şabi, Afganistanlı Fatimiyyun, Pakistanlı Zeynebiyyun ve Yemenli Husilerin gelip devrimi koruyacağını ileri sürdü.

İran'daki yerel medyada yer alan haberlere göre, Kum kentinde dini ilimlerin verildiği bir kurumda konuşma yapan Abadi, ülkenin ekonomik ve güvenlik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abadi, 40'ıncı yılına giren İran devriminin korunmasıyla ilgili, "Eğer biz devrime yardım etmezsek, Irak’taki Haşd-i Şabi, Afganistanlı Fatimiyyun, Pakistanlı Zeynebiyyun ve Yemenli Husiler gelip devrimi korur." ifadelerini kullandı.

- Devlet yetkililerine casusluk konusuna önem vermedikleri eleştirisi

Ülkedeki en önemli ve karmaşık davalardan birinin casusluk konusu olduğunu ileri süren Abadi, bazı devlet yetkililerinin güvenlik kurumlarının bu konuda hazırladığı raporlara önem vermediğini dile getirdi.

Casusluğun açığa çıkarılmasının çok zor bir mesele olduğunu ve bu tür bireylerin kendilerini samimi ve inançlı olarak gösterdiğini savunan Gazanfer Abadi, "Bazı devlet yetkilileri bu konuya çok kabaca yaklaşıyor ve ilgi göstermiyor, ülkenin en önemli meselesinin onlar için hiçbir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:26
  1. Gazanfer Abadi
  2. iran
  3. Tahran

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