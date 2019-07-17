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İranlı yazardan "15 Temmuz'u" anlatan kitap

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:27
İranlı yazardan "15 Temmuz'u" anlatan kitap

İSTANBUL (AA) - İranlı yazar, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şahit olduğu anları kitaplaştırarak, İranlı okuyucuların beğenisine sundu.

İranlı yazar Nergiz Rızayi'nin 2016 yılında kaleme aldığı "Ben Türkiye'deki Son Darbenin Tanığıyım" adlı kitap başkent Tahran'daki Lohifikr Yayınevi tarafından neşredildi.

Bir süredir Türkiye'de yaşayan Rızayi darbe gecesiyle ilgili duygu ve gözlemlerini anlattığı kitabında, halkın korkusuzca darbecilere direndiği anları kaleme aldı.

Kitabında, darbenin savaştan daha ürkütücü olduğunu vurgulayan Rızayi şu ifadelere yer veriyor:

"İran'daki savaşta çocuktum. Savaş uçakları Tahran'ı bombalarken annem bana, 'Bunlar bizim düşmanımız Irak askerleri' demişti. Fakat Türkiye'de şahit olduğum kendi vatandaşlarına ateş eden bu milletin evlatlarıydı. O an, darbenin savaştan daha kötü olduğunu hissettim."

Yine başka bir bölümde Rızayi şöyle devam ediyor:

"Korkunun zirvede olduğu an savaş uçaklarının sesleri kulakları patlatıyordu. İşte o an sela sesleri yükselmeye başladı. Sela sesiyle korkum kayboldu, kalbim yatıştı. Sela sesleri ölüm kusan uçakları bastırıyor, sokaklara inen insanların sesleri dört bir yanı kaplıyordu."

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Selmas kentinde doğan genç yazar Rızayi'nin ülkesinde yayımlanmış, "Tozlanmış Hatıralar" (2003), "Budist Prens" (2005) adlı kitapları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:27
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. Ben Türkiye'deki Son Darbenin Tanığıyım
  3. Farsça kitap
  4. iran
  5. İranlı yazar Nergiz Rızayi

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