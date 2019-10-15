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İranlı vekilden 'YPG' tepkisi: "Ne oldu da teröristler için üzülüyoruz?"

İranlı vekil Muhammed Hasan Nejad, bazı milletvekillerinin PKK/YPG lehine açıklama yapmasına tepki gösterdi. Nejad "Biz düne kadar onlara 'ABD'nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar' diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?" diye sordu.

15 Ekim 2019 Salı 07:58
İranlı vekilden 'YPG' tepkisi: "Ne oldu da teröristler için üzülüyoruz?"

İran medyasında yer alan haberlere göre, bazı milletvekilleri meclis toplantısı sırasında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirdi.

"Bu ne biçim bir iştir?"

Bazı milletvekillerinin operasyonun ''Kürt milletini hedef aldığı'' şeklindeki ifadelerine tepki gösteren İran Meclisi Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, ''Bizim bir milletimiz var o da İran milletidir. Kürt milleti sözü ayrılıkçı Kürtlere yarar. Bu ne biçim bir iştir?'' ifadelerini kullandı.

“Ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?”

Doğu Azerbaycan Eyaleti Milletvekili Muhammed Hasan Nejad, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burası İran Meclisi mi yoksa Suriye Kürtlerinin meclisi mi? Biz düne kadar onlara ‘ABD’nin desteklediği teröristlerdir ve askerlerimizi şehit ediyorlar’ diyorduk. Şimdi ne oldu da bu teröristler için üzülüyoruz?”

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 07:58
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. İran
  3. Muhammed Hasan Nejad

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