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İranlı turistler otellerde yer kalmayınca pansiyonlara yerleştirildi

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek Van'a gelen binlerce İranlı, kent merkezinde yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor- İranlılar, otellerde yer kalmadığı için Valilik tarafından okulların pansiyonlarına yerleştirildi- Vali Mehmet Emin Bilmez:- "Kamu kurumlarının bütün imkanlarını Van'a gelen misafirlerimizi memnun etmek için kullanıyoruz"

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
İranlı turistler otellerde yer kalmayınca pansiyonlara yerleştirildi

VAN (AA) - Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek amacıyla Van'a gelen İranlı turistler kenteki toplam 6 bin yatak kapasiteli otellerin dolması nedeniyle kamu kurumlarının sosyal tesislerine ve okulların pansiyonlarına yönlendirildi.

Bayram tatilini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

İranlılar, kentteki tüm otel ve misafirhaneleri doldurunca, dışarıda kalanlar Valilik tarafından okulların pansiyonlarına yerleştirildi.

İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor. Gündüz kentin turistik yerlerini gezen İranlılar, akşam da alışveriş yapıp eğlence mekanlarında zaman geçiriyor.

Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava koşullarının iyi olduğu Ramazan Bayramı'ında hem İran'dan hem de Türkiye'den binlerce misafir ağırladıklarını söyledi.

Bilmez, "Kentte 6 bin yataklı otellerin tamamı dolduğu için kamu kurumlarının sosyal tesisleri de gelen misafirlere tahsis edildi. Bu da yetmedi, okul pansiyonlarının bir kısmını da onlar için açtık." dedi.

Turistlerin, Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu görme fırsatı da bulduğunu anlatan Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Sadece bugün Akdamar Adası'nın karşısındaki iskeleye 30 otobüs geldi. Gölde de teknelerin çalışmaya başladığını, kalenin tıklım tıklım olduğunu görüyoruz. Van'a bu yakışır. Kamu kurumlarının bütün imkanlarını Van'a gelen misafirlerimizi memnun etmek için kullanıyoruz. Van'ın 365 gün bayram tadında olmasını arzuluyoruz. Her yıl nevruz tatili için İranlılar yoğun şekilde kentimize geliyordu. Bu yıl İran tarafının kapılarda harçları arttırmasıyla gelişler zayıf kaldı ama bayramdaki yoğunluk bir sürpriz oldu. Hareketlilik inşallah bundan sonra da devam eder ve esnafımızın yüzünü güldürür, kentimizin ekonomisine önemli katkı sunar."

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
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