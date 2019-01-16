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İran devlet televizyonu sunucusu ABD'de gözaltına alındı!

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Merziye Haşimi, ABD'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:44
İran devlet televizyonu sunucusu ABD'de gözaltına alındı!

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin sunucusu Merziye Haşimi'nin ABD'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığı bildirildi.

Press TV, Haşimi'nin ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde, "Merziye Haşimi, pazar günü St. Louis Lambert Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı. Kendisine karşı hiçbir resmi suçlama yapılmamasına rağmen FBI tarafından Washington'daki bir gözaltı merkezine gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:44
  1. Missouri
  2. İran
  3. Press TV
  4. Merziye Haşimi

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