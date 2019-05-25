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İranlı Sünni vekillerden Hamaney'e mektup

İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri, devlet televizyonunda Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'a yönelik hakaretlerle ilgili ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazdı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:41
İranlı Sünni vekillerden Hamaney'e mektup

TAHRAN (AA) - İran Meclisindeki Sünni milletvekilleri, ülke lideri Ali Hamaney'e mektup yazarak devlet televizyonunda Sünnilere yönelik hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

İran Meclisindeki Sünni Grubu 17 milletvekilinin imzasıyla Hamaney'e gönderilen mektupta, devlet televizyonunun yayınında Sünnilere hakaret edildiği belirtildi.

Hamaney'in "Kim bilerek ya da bilmeyerek Sünnilere ya da Şiilere hakaret ederse düşmanın paralı askeridir." sözlerinin hatırlatıldığı mektupta, "Hz. Hasan'ın doğum günü için düzenlenen ve devlet televizyonunda canlı yayınlanan programda Ehli Sünnet inancına ve mukaddesatına açık hakaretler içeren ve Müslümanların birliğini bozucu sözler kullanılmıştır." denildi.

Mektupta Hamaney'e hitaben "Zatı alinizin niyet ve tavsiyeleriyle çelişki arz eden bu hakaretler, ülkedeki Ehli Sünnet camiasında büyük endişelere yol açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sünni temsilciler, Hamaney'den konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılması için talimat vermesini talep etti.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonu yetkililerine seslenerek, "İran devlet televizyonu, mezhepler arasındaki ihtilafları gündeme getirmekten sakınmalıdır. Bunun dışındaki tüm medya da bu konularla ilgili dikkatli olmalıdır." uyarısında bulunmuştu.

Merkezi Eyaleti Milletvekili Ali Rıza Selimi de "İran devlet televizyonundaki bazı sunucular sokak ağzıyla konuşuyor ve mezhepler arasındaki ihtilafları, tahrik edici konuları canlı yayında gündeme getiriyorlar." demişti.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hasan'ın doğum günü nedeniyle 21 Mayıs'ta İran devlet televizyonunda yayımlanan programda İslam halifeleri Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman'a ve Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'ye hakaret edilmişti. İran devlet televizyonu, gelen tepkiler üzerine Ehli Sünnet camiasından özür dilemişti.

İran'daki tüm televizyon ve radyo yayıncılığını tekelinde bulunduran Devlet Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) başkanı, anayasaya göre ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. İran'da özel radyo ve televizyon kanalı ise bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:41
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