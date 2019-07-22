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İranlı siyasetçilere göre Tahran nükleer anlaşmada kalacak

İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Sekreteri ve Fars Eyaleti Milletvekili Hüseyin Rızazade:"İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının kesinlikle gerçekleşmeyeceği kanaatindeyim. AB'nin bu süreçte zımnen İran ile hareket ettiği düşüncesindeyim"- İran Meclisi Eğitim Komisyonu Sözcüsü ve Erdebil Milletvekili Hemayed Mirzade:"ABD'nin anlaşmadan çıkmasına rağmen biz çıkmadık ancak bize hiçbir faydası olmadığını görürsek bizim de çıkmamız mümkündür. Dediğim gibi çıkmak istemiyoruz ve bunu yapmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum"- Mazenderan Milletvekili Kasım Ahmedi Laşeki:"Nükleer anlaşmanın imzalanması düzenin içindeki tüm erklerin onayıyla olmuştu, eğer süreç bu noktaya ulaşırsa ve çıkılması gerektiği yönünde bir kanaat oluşursa tüm erkler bu yönde ortak bir karar alır. Hâlihazırda konuyu daha detaylı değerlendirdiklerini düşünüyorum"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
İranlı siyasetçilere göre Tahran nükleer anlaşmada kalacak

TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İranlı politikacılara göre yaşanan sorunlara rağmen Tahran yönetimi nükleer anlaşmadan çıkmayacak ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de Tahran'la ticari ve siyasi ilişkilerini sürdürecek.

İran milletvekilleri, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyumda stok limitini aşması ve AB ülkelerinin buna karşı atması beklenen muhtemel adımlarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İran Meclisi Fars Eyaleti Milletvekili Hüseyin Rızazade, devletlerin milli menfaatleri öncelediğini ve AB ülkelerinin çıkarlarının da İran ile ilişkiyi gerektirdiğini belirtti.

Meclis Yargı ve Hukuk Komisyonu Sekreterliğini de yürüten Rızazade, "ABD de AB için büyük bir ticari ortaktır ancak AB, çıkarlarına hizmet ettiği sürece İran ile muamelede bulunmaya devam edecektir. Gündeme getirilen bazı hususların propaganda amaçlı olduğunu düşünüyorum. AB ülkelerinin İran'a karşı ABD'nin yanında yer alacağını zannetmiyorum çünkü menfaatleri Tahran ile ilişkileri devam ettirmesinden geçiyor." dedi.

Kitle imha silahlarının günümüzde uluslararası toplumun çıkarlarına hizmet etmediğini ve savaş döneminin geçtiğini dile getiren Rızazade, "Şiddet ve gerginlik atmosferinden yumuşak güç sürecine geçilmiştir ve daha çok kültürel çalışmalar etkilidir. O yüzden İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının kesinlikle gerçekleşmeyeceği kanaatindeyim. AB'nin bu süreçte zımnen İran ile hareket ettiği düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

- "Anlaşma uluslararası bir nitelik kazanmıştır ve biz bunu bozmak istemiyoruz"

Meclis Eğitim Komisyonu Sözcüsü ve Erdebil Milletvekili Hemayed Mirzade de İran'ın tüm kurumları ve erklerinin nükleer anlaşma konusunda hemfikir olduğunu, içeride bazı konularda ihtilaf olsa da dış siyasette tek sesliliğin hakim olduğunu vurguladı.

Nükleer anlaşmaya bağlı kalmak ve uluslararası sözleşmeleri uygulamak istediklerini ifade eden Mirzade, şunları söyledi:

"Bu anlaşma uluslararası bir nitelik kazanmıştır ve biz bunu bozmak istemiyoruz. Fakat milli menfaatlerimize hizmet ettiği sürece halkımız zarar görmesin diye nükleer anlaşmada kalırız. ABD'nin anlaşmadan çıkmasına rağmen biz çıkmadık ancak bize hiçbir faydası olmadığını görürsek bizim de çıkmamız mümkündür. Dediğim gibi çıkmak istemiyoruz ve bunu yapmak zorunda kalmayacağımızı umuyorum."

Mirzade, AB ülkelerinin yaptırım uygulama ihtimaline ilişkin de İran'ın tarım, hayvancılık, gıda, el sanatları konusunda kendi kendine yetecek seviyeye ulaştığını ve uygulanacak yeni yaptırımların etkisi olmayacağını savundu.

AB ülkelerinin pratikte yaptırımlara destek verdiğini ifade eden Mirzade, "Bizimle hareket etmemeleri yaptırımlara destek verdikleri anlamına gelir. AB ülkeleri İran'a yaptırım uygulayarak onurlarını daha fazla ayaklar altına almamalıdır. AB böyle bir yanlış yapmamalıdır, İran büyük bir devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kapılar ABD ve AB için hâlâ açık"

Mazenderan Milletvekili Kasım Ahmedi Laşeki de nükleer anlaşmanın İran'daki tüm erkler tarafından onaylandığına ve desteklendiğine işaret ederek, "Kapılar ABD ve AB için hâlâ açık, henüz geç olmadı. Baskılarla İran'ın geri adım atacağını düşünmesinler. Biz anlaşma ve sözleşmelere karşılıklı olarak bağlıyız." dedi.

Halkın kendilerinden karşı tarafın attığı adımlara cevap verilmesini istediğini söyleyen Laşeki, "Nükleer anlaşmanın imzalanması düzenin içindeki tüm erklerin onayıyla olmuştu, eğer süreç bu noktaya ulaşırsa ve çıkılması gerektiği yönünde bir kanaat oluşursa tüm erkler bu yönde ortak bir karar alır. Hâlihazırda konuyu daha detaylı değerlendirdiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

AB'nin İran'a yaptırım uygulaması dahil her türlü gelişmenin ihtimal dahilinde olduğunu aktaran Laşeki, şöyle devam etti:

"Yanımızda durmayan AB'nin uygulayacağı yaptırımın ne özelliği olacak? ABD yaptırımlarına karşı durmayan AB'nin fiilen yaptığı yaptırımdır zaten. Fakat AB ülkelerinde akil adamlar olduğuna inanıyorum, çünkü son yapılan toplantılarda müzakere ve diyalog siyasetinin takip edilmesi ve AB'nin daha fazla gerginliğin tarafı olmaması gerektiği vurgulandı."

- "AB ülkelerinden beklentimiz nükleer anlaşmadaki mutedil rollerini oynamalarıdır"

Kazvin Milletvekili Behmen Tahirhani de AB ülkeleri ve ABD vaatlerine bağlı kalmadıkça İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini dile getirdi.

Tahirhani, "AB politikacılarından bağımsız hareket etmelerini istiyoruz, gördüğümüz kadarıyla aldıkları kararlarda kendi iradeleriyle hareket edemiyorlar. AB ülkelerinden beklentimiz nükleer anlaşmadaki mutedil rollerini oynamalarıdır." ifadelerini kullandı.

AB'nin İran'a yaptırım uygulaması ihtimaline ilişkin de Tahirhani, şunları söyledi:

"AB ve uluslararası camiadan fazla bir şey istemedik. AB ülkeleri istedikleri kararı almakta özgürdür, yaptırım uygulayıp uygulamamak kendi kararlarıdır. Eğer yaptırım uygulama kararı alırlarsa biz de buna uygun karşı adımlarımızı atarız."






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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:07
  1. iran
  2. nükleer anlaşma
  3. Tahran

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