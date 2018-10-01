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İranlı şirketler Suriye'de savaş sonrası yatırıma hazırlanıyor

İran ve Arap medyasındaki haberlere göre yüz seksen şirketin temsilcilerinden oluşan İranlı bir heyet, savaşla parçalanmış Suriye’de iş fırsatlarını değerlendirmek üzere ülkeye hareket etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 20:59
İranlı şirketler Suriye'de savaş sonrası yatırıma hazırlanıyor

İran ve Arap medyasındaki haberlere göre yüz seksen şirketin temsilcilerinden oluşan İranlı bir heyet, savaşla parçalanmış Suriye'de iş fırsatlarını değerlendirmek üzere ülkeye hareket etti.

Fabrika kuracak yer arıyorlar

Esed Rejimi Kamu Hizmetleri ve Konut Bakanlığı Yardımcısı Mohammed Saif al-Din, İranlı heyet temsilcilerinin başlıca inşaat, enerji ve madencilik alanlarında çalıştığını belirtti. İranlı iş adamlarının ise Suriye'nin yeniden yapılanmasında inşaat malzemeleri sağlamak için fabrika kuracak yer arayışında oldukları aktarıldı. İranlı heyetin 5 Eylül'de başlayan ve on gün süren Şam Uluslararası Fuarı'na katılımlarından sonra Esed Rejimi Kamu Hizmetleri ve Konut Bakanı Hussein Amous'un ardından bakanlıktaki diğer üst düzey yetkililer ile de görüştükleri belirtildi.

Esed rejimi ile ortak hareket etmek için anlaştılar

Al-Watan gazetesine röportaj veren Esed Rejimi Bakan yardımcısı Saif al-Din, bakanlıklarının Suriye'ye yatırım yapma çabasına giren İranlı heyetle ortak hareket etmekte anlaştıklarını belirtti. Bakanlıklarının baraj ve enerji santrali gibi yatırımların inşasında İranlı ve Suriyeli şirketlerin ortak çalışmasına destek çıkacaklarını bildirdi.

İran ve Suriye tarafının ileride ikili ilişkilere yönelik toplantılara tarih belirleme amacıyla bir halkla ilişkiler grubu kurmakta anlaştıkları dile getirildi.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 20:59
  1. Suriye Kamu Hizmetleri ve Konut Bakanlığı Yardımcısı Mohammed Saif al-Din
  2. Mohammed Saif al-Din
  3. Suriye'nin yeniden yapılanması

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