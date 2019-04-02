0553 313 94 23

İranlı sinema oyuncusu Meşayihi hayatını kaybetti

02 Nisan 2019 Salı 22:06
İranlı sinema oyuncusu Meşayihi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu Cemşit Meşayihi (85) Tahran'da hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'daki bir hastanede yaşlılık nedeniyle tedavi gören Meşayihi bu akşam vefat etti.

İran'ın önde gelen sinema ve tiyatro oyuncularından olan Meşayihi, 1934 yılında Tahran'da dünyaya geldi. 90'dan fazla sinema filminde ve yaklaşık 50 dizide rol aldı. Meşayihi, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1957, sinema kariyerine ise 1965 yılındaki "Tuğla ve Ayna" filmiyle başladı.

Meşayihi, 1985 yılında İran Fecr Film Festivali'nde "Davudi Çiçekler" ve "Kema el-Mülk" filmlerindeki rolüyle en iyi erkek aktör seçildi ve Kristal Simurg ödülünü aldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:06
  1. iran
  2. meşayih
  3. sinema

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı sıfatını kullanması) Anıtkabir Defterinin böylesi bir istismar için kullanılması, saygısız bir davranış olmuştur"
    1. Çelik: "(İmamoğlu'nun İBB Başkanı..
    2. Erbil'de Miraç Kandili idrak edildi
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İmamoğlu'nun..
    4. Savcı Sayan mazbatasını aldı
    5. Maçın ardından
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yerel seçim)..
    7. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,..
    8. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Egemenlik..
    9. Ahmet Davutoğlu'ndan Miraç mesajı
    10. Irak Başbakanı, Türkiye ve körfez..
    11. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli..
    12. Miraç Kandili
    13. Galatasaray, Malatyaspor ile yenişemedi
    14. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Süreç..
    15. Galatasaray, saha avantajını kullanamadı
    16. Çelik: "(İstanbul'da seçim sonuçlarına..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir kere daha..
    18. Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa..
    19. Van’da Miraç Kandili ihya edildi
    20. Ejder Okumuş'tan Miraç Gecesi mesajı:..
    21. "Türkevi Manhattan manzarasına ilave..
    22. Miraç Kandili
    23. Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler..
    24. Luyindama kırmızı kart gördü, cezasını..
    25. Göçmen kuşlar Yüksekova’da mola verdi
    26. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    27. Kaynak: "Canı yanan biraz daha fazla..
    28. Hollanda'da YPG/PKK'lı terörist..
    29. Selimiye Camii’nde Miraç Kandili..
    30. Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı