0553 313 94 23

İranlı rapçi sömürü düzenini 'rap' şarkıyla anlattı

Rapçi Farid Bilgin, Müslümanları parçalayarak İslam dünyasını kan ve gözyaşına boğan emperyalist düzeni anlatan bir rap şarkıya imza attı.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:50

Türk asıllı İranlı rapçi Farid Bilgin, siyonist yahudiler başta olmak üzere, İslam dünyasını paramparça ederek Müslümanları zulmeden emperyalist düzeni anlatan "Babylon" adlı bir rap şarkı yaptı. Şarkı, kısa sürede sosyal medyada en çok beğenilenlerin arasına girdi.

İşte şarkının sözleri;

"Yükseldikçe dolar yapay devletçikler yavaşlar

İşbirlikçi Siyonistler karşıtlarını taşlar

Geberdi David Rockefeller durmadı ki savaşlar

Nüfusumuzu azaltmak için kesiliyor ağaçlar

Araç semavi dinler Arz-ı Mev'ud amaçlar

Zuhur edince Anti Christ kıyamet savaşı başlar

Barışa yönelik bir proje Ortadoğu’da yarıyor kaşlar

Uyutulan bir milletin hayatı olmuş maçlar

Ümmetimiz kan ağlarken daha önemli taçlar

Şampiyonlar ligine gitmek daha önemli hacdan

Evlilik programları insanları çıkardı baştan

Tecavüz oranı yükseldi çoğaldı vur kaçlar

Kapitalist düzenin sonucu Afrika’daki açlar

Ele geçirilmiş bir cihan emperyalist başlar

Tek din tek devlet köleleştirilmiş halklar

Teröristlerin elinde Amerikan silah ve tanklar

Kravatlı terör örgütleri yönetiyor ülkeleri

Tek tek yerine getiriliyor siyonizmin ilkeleri

Tüm cihan savaşlarını çıkartan derin devletlerin

Arkasında 13 aile var tek gözlü piramitlerin

Neydi amacı bu hanedana mensup Adolf Hitler'in

Var bir sebebi yeryüzünde dönen bütün bu fitnenin

14 Mayıs 48 bir katliamın gerçeği

İşgal edilmiş bir ülkenin elinden alınmış her şeyi

Vaad edilmiş toprakları ele geçirdiklerinde

Zuhur edecek Anti Christ son kartı elinde

Ancak gerçek Mesih dönecek Mehdi eşliğinde

Meryem oğlu İsa adalet eşliğinde

Ve 313 askeri dünyanın her yerinden

Armageddon oynayacak yer yerinden

Kurtuluş yok Deccal'le Mesih’in ellerinden

Cehenneminden kıyametin sellerinden

Baba Babylon yıkılıyor

Babylon yanıyor

Babylon yıkılıyor

Baba Babylon yanıyor"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:50
  1. Farid Bilgin
  2. Babylon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir amfitiyatroya kavuşuyor
    1. Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir..
    2. Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI
    3. Van'da 2 bin 273 sandıkta 652 bin..
    4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    5. Ahmet Şafak Pınarbaşı’da konser verdi
    6. Bakan Yardımcısı Erdil, Ekeşkirt’te..
    7. Tayland’da 7 partiden cuntaya karşı..
    8. Jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü
    9. İstanbul'da milyonluk zehir..
    10. Türkiye mobil internet hızında dünyada..
    11. Orman Haftası kutlamaları 20 okulda..
    12. Gramla satılan Isparta’nın gülyağı,..
    13. AİÇÜ’de “Gençliğin Kişilik İnşası”..
    14. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne..
    15. Alev topuna dönen adam hayatını..
    16. Quick Sigorta, İTO toplantısında
    17. Öğrenciler ilk kez sinema ile buluştu
    18. Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”
    19. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir öneri
    20. Ahmet Ağaoğlu, Usta ve..
    21. Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u..
    22. Kütahya AK Parti seçime hazır
    23. Burun sorunları doğuştan gelebilir
    24. Müslüman zulme ve zalime rıza gösteremez
    25. İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım..
    26. Nevşehir’de 4 ayrı suçtan aranan şahıs..
    27. Özel gereksinimli çocuklardan..
    28. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    29. Uşak'ta 268 bin 275 seçmen 965..
    30. Masa Tenisi Gençler Türkiye..
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu