İranlı rapçi sömürü düzenini 'rap' şarkıyla anlattı
Rapçi Farid Bilgin, Müslümanları parçalayarak İslam dünyasını kan ve gözyaşına boğan emperyalist düzeni anlatan bir rap şarkıya imza attı.27 Mart 2019 Çarşamba 11:50
Türk asıllı İranlı rapçi Farid Bilgin, siyonist yahudiler başta olmak üzere, İslam dünyasını paramparça ederek Müslümanları zulmeden emperyalist düzeni anlatan "Babylon" adlı bir rap şarkı yaptı. Şarkı, kısa sürede sosyal medyada en çok beğenilenlerin arasına girdi.
İşte şarkının sözleri;
"Yükseldikçe dolar yapay devletçikler yavaşlar
İşbirlikçi Siyonistler karşıtlarını taşlar
Geberdi David Rockefeller durmadı ki savaşlar
Nüfusumuzu azaltmak için kesiliyor ağaçlar
Araç semavi dinler Arz-ı Mev'ud amaçlar
Zuhur edince Anti Christ kıyamet savaşı başlar
Barışa yönelik bir proje Ortadoğu’da yarıyor kaşlar
Uyutulan bir milletin hayatı olmuş maçlar
Ümmetimiz kan ağlarken daha önemli taçlar
Şampiyonlar ligine gitmek daha önemli hacdan
Evlilik programları insanları çıkardı baştan
Tecavüz oranı yükseldi çoğaldı vur kaçlar
Kapitalist düzenin sonucu Afrika’daki açlar
Ele geçirilmiş bir cihan emperyalist başlar
Tek din tek devlet köleleştirilmiş halklar
Teröristlerin elinde Amerikan silah ve tanklar
Kravatlı terör örgütleri yönetiyor ülkeleri
Tek tek yerine getiriliyor siyonizmin ilkeleri
Tüm cihan savaşlarını çıkartan derin devletlerin
Arkasında 13 aile var tek gözlü piramitlerin
Neydi amacı bu hanedana mensup Adolf Hitler'in
Var bir sebebi yeryüzünde dönen bütün bu fitnenin
14 Mayıs 48 bir katliamın gerçeği
İşgal edilmiş bir ülkenin elinden alınmış her şeyi
Vaad edilmiş toprakları ele geçirdiklerinde
Zuhur edecek Anti Christ son kartı elinde
Ancak gerçek Mesih dönecek Mehdi eşliğinde
Meryem oğlu İsa adalet eşliğinde
Ve 313 askeri dünyanın her yerinden
Armageddon oynayacak yer yerinden
Kurtuluş yok Deccal'le Mesih’in ellerinden
Cehenneminden kıyametin sellerinden
Baba Babylon yıkılıyor
Babylon yanıyor
Babylon yıkılıyor
Baba Babylon yanıyor"
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