İranlı rapçi sömürü düzenini 'rap' şarkıyla anlattı

Türk asıllı İranlı rapçi Farid Bilgin, siyonist yahudiler başta olmak üzere, İslam dünyasını paramparça ederek Müslümanları zulmeden emperyalist düzeni anlatan "Babylon" adlı bir rap şarkı yaptı. Şarkı, kısa sürede sosyal medyada en çok beğenilenlerin arasına girdi.

İşte şarkının sözleri;

"Yükseldikçe dolar yapay devletçikler yavaşlar

İşbirlikçi Siyonistler karşıtlarını taşlar

Geberdi David Rockefeller durmadı ki savaşlar

Nüfusumuzu azaltmak için kesiliyor ağaçlar

Araç semavi dinler Arz-ı Mev'ud amaçlar

Zuhur edince Anti Christ kıyamet savaşı başlar

Barışa yönelik bir proje Ortadoğu’da yarıyor kaşlar

Uyutulan bir milletin hayatı olmuş maçlar

Ümmetimiz kan ağlarken daha önemli taçlar

Şampiyonlar ligine gitmek daha önemli hacdan

Evlilik programları insanları çıkardı baştan

Tecavüz oranı yükseldi çoğaldı vur kaçlar

Kapitalist düzenin sonucu Afrika’daki açlar

Ele geçirilmiş bir cihan emperyalist başlar

Tek din tek devlet köleleştirilmiş halklar

Teröristlerin elinde Amerikan silah ve tanklar

Kravatlı terör örgütleri yönetiyor ülkeleri

Tek tek yerine getiriliyor siyonizmin ilkeleri

Tüm cihan savaşlarını çıkartan derin devletlerin

Arkasında 13 aile var tek gözlü piramitlerin

Neydi amacı bu hanedana mensup Adolf Hitler'in

Var bir sebebi yeryüzünde dönen bütün bu fitnenin

14 Mayıs 48 bir katliamın gerçeği

İşgal edilmiş bir ülkenin elinden alınmış her şeyi

Vaad edilmiş toprakları ele geçirdiklerinde

Zuhur edecek Anti Christ son kartı elinde

Ancak gerçek Mesih dönecek Mehdi eşliğinde

Meryem oğlu İsa adalet eşliğinde

Ve 313 askeri dünyanın her yerinden

Armageddon oynayacak yer yerinden

Kurtuluş yok Deccal'le Mesih’in ellerinden

Cehenneminden kıyametin sellerinden

Baba Babylon yıkılıyor

Babylon yanıyor

Babylon yıkılıyor

Baba Babylon yanıyor"