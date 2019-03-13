VAN (AA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Van'a gelen İranlı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Misafirlerimizin hayal ettiği, umduğu imkanları sunmak zorundayız." dedi.

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili için Van'ı tercih eden İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Van Alışveriş Festivali'nin (Van Shopping Fest) tanıtımı yapıldı.

Valiliğin öncülüğünde 15-29 Mart'ta düzenlenecek festivalle ilgili, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın tarih boyunca hep alışverişin merkezi olduğunu ve bu özelliğiyle çevredeki illere yön verdiğini söyledi.

Kenti geçmişi ve güzellikleriyle pazarlamak gerektiğini belirten Bilmez, "Eski Van'ı yeniden ihya etmek istiyoruz. Bütün renklerin, çiçeklerin kardeşçe bir arada yaşadığı kenti özlüyoruz. Van'a gelen İranlı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Misafirlerimizin hayal ettiği, umduğu imkanları sunmak zorundayız. 'Misafir umduğuyla değil, bulduğuyla yetinsin' dersek maalesef İranlı turistler Van'ı transit geçer." diye konuştu.

Van'da hoşgörü kültürünün egemen kılınması gerektiğinin altını çizen Bilmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlimize İran'dan ciddi bir rağbet var. Türkiye'ye gelen yabancı turistler içerisinde ekonomik olarak en kaliteli turist İran'dan gelen turisttir. Çünkü bunlar hem eğlenmeye hem de alışveriş yapmaya geliyor. Oysa İstanbul, Antalya ve İzmir'e gelen turistlerin büyük bir kısmı sadece eğlenmeye geliyor. Alışveriş kısmı çok eksik kalıyor. Bunun için Antalya, İzmir, İstanbul ve Erzurum, Van'a gelen turistlere göz dikmiş. Bizim Van'a gelen turistlerin sayısını her geçen gün arttırmamız, İran'a yakın olmanın avantajını yaşamamız lazım."

- "Şehrimizin marka değerini yükseltmeliyiz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Vekili Faruk Biner de kentin her açıdan stratejik konumda olduğunu belirterek, "Van'ı geliştirmeye ve her açıdan yaşanabilir bir kent olmaya gayret gösterelim. Marka değeri olan şehirler ön plana çıkıyor. Bizler de şehrimizin marka değerini yükseltmeliyiz. Van son dönemlerde fuar ve festivallerle anılıyor, bunun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri İbrahim Güray da İranlı ziyaretçilerin kent ekonomisine katkısı ve beklentileri üzerine bir yıl süren araştırma kapsamında, 250 bin İran vatandaşıyla anket çalışması yaptıklarını anlattı.

Araştırma sonucunda Van'ı eğitim düzeyi yüksek turistin tercih ettiğini belirlediklerini ifade eden Güray, bunların büyük çoğunluğunun Tahran'dan geldiğini ve Van'dan memnun ayrıldıklarını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşkun da 2016'da 221 bin, 2017'de 421 bin İranlının Van'a geldiğini, 2018 yılında da gümrük kapısındaki harçların yükseltilmesi nedeniyle bu sayının 220 bine gerilediğini belirtti.

Van'ın hala İranlı turistler için önemli bir şehir olduğunu kaydeden Coşkun, "Yaptığımız araştırmalarda, İranlılar Van'da bir kaygı ve korku yaşamıyorlar. Gelen turistlerin yüzde 90'ı Van'da geceliyor. Bir kişinin harcadığı ortalama para 1244 lira. Ulaşım ve kültürel faaliyetlerden memnun kalıyorlar." diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da festivalin şehrin turizmine önemli katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.

Van'ın güzelliklerle ön plana çıkmasını ve festivallerle gündeme gelmesini istediklerini vurgulayan Aktuğ, "Van, binlerce yıllık tarihi olan, uçan balığı, renkli gözlü kedisi ve Van Gölü ile kardeş bir şehir. Kortej yürüyüşüyle başlayacak festival, kente önemli katkı sağlayacak. Festival süresince çeşitli sokak gösterileri düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ile diğer ilgililer katıldı.