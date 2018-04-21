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İranlı Milletvekilinden Devrim Muhafızları'na uyarı! 'Yaklaşımınızı ve uygulamanızı düzeltin'

İranlı reformist milletvekili Mahmud Sadıki, Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ülkede uyguladığı güvenlik yaklaşımını eleştirdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:44
İranlı Milletvekilinden Devrim Muhafızları'na uyarı! 'Yaklaşımınızı ve uygulamanızı düzeltin'

İran Meclisi'ndeki Umid Fraksiyonu'nun internet sitesi "famnews"in haberine göre, Tahran milletvekili Sadıki, DMO İstihbarat Kurumu Başkanı Hüseyin Taib'e hitaben bir mektup kaleme aldı.
Sadıki, DMO'nun ülkede uyguladığı güvenlik yaklaşımının ve istihbarat personelinin keyfi davranışlarının toplumun güven duygusuna zarar verdiğini dile getirdi.
Mektubunda, DMO istihbarat personeli hakkında kendisine ulaşan şikayetlerden bahseden Sadıki, şikayetçilerin istihbarat personelini ülkedeki kurallara ilgisiz davranmakla ve şüphelilerin gözaltına alınma ve sorgulama sürecindeki haklarını ihlal etmekle suçladığını aktardı.
Sadıki, bu durumun ülkede DMO'ya karşı güven kaybına yol açtığını belirterek, bunun önüne geçmek için Taib'e "yaklaşımınızı ve uygulamanızı düzeltin" çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:44
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