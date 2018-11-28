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İranlı milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

İranlı milletvekili Seyyid Cevad Sadatinejad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD yaptırımları karşısındaki tutumunu övdü

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:06
İranlı milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

İranlı milletvekili Seyyid Cevad Sadatinejad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD yaptırımları karşısındaki tutumuna övgüde bulundu.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan milletvekili Sadatinejad, ülkedeki ekonomik durumla ilgili halka doğru bilgi vermenin önemini vurguladı.

ABD yönetiminin İran'a yaptırımlarla birlikte ekonomik savaş başlattığını öne süren Sadatinejad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve yetkililerin ekonomi konusunda halkı bilgilendirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İran'da hiç kimse döviz kurlarındaki artışla ilgili halkla konuşmadı. Halk doğru şekilde bilgilendirilmezse düşmanlar sizin yerinize halka yanıltıcı bilgiler sunar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD yaptırımları karşısındaki tutumunu örnek gösteren Sadatinejad, "Erdoğan, yaptırım şartlarında halkına durumu açıklayarak döviz kurlarındaki dalgalanmaların nelere sebep olacağını ve beklentilerini halka iletti." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 14:06
  1. - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. iran
  3. seyyid cevad sadatinejad
  4. yaptırım

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