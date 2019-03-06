0553 313 94 23

İranlı kullanıcılardan Apple'a "dijital ırkçılık" suçlaması

İran’da geliştirilen mobil uygulamaların IOS sürümlerine erişim engeli getirilmesi İranlı kullanıcıların Apple'a "dijital ırkçılık" suçlamasına yol açtı - İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi:- "Daha önce Apple ürünlerini severek kullanan birçok kişi son zamanlarda İranlı şirketlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle telefonlarını kullanmayı bıraktı"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:50
İranlı kullanıcılardan Apple'a "dijital ırkçılık" suçlaması

ANKARA (AA) - ABD'li bilgisayar ve elektronik şirketi Apple'ın, İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını App Store'dan kaldırmasına İran'da kullanıcılardan ve hükümetten tepki geldi.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, kullanıcılar İran’da geliştirilen mobil uygulamaların Apple'a ait işletim sistemi IOS sürümlerine bir haftadır erişemiyor.

ABD'li şirket tarafından engellenen uygulamalar arasında İranlı kullanıcıların sıklıkla kullandığı bankalar, çevrimiçi ödeme firmaları, turizm ve gıda dağıtım hizmetlerinin de bulunması kullanıcıların tepkisine yol açtı.

- Apple'a "dijital ırkçılık" suçlaması

Söz konusu hizmetleri sunan şirketler, uygulanan kısıtlamalar hakkında kullanıcılarını kısa mesajla bilgilendirirken İranlı kullanıcılar sosyal medya üzerinden Apple'a tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Apple'ı "dijital ırkçılıkla" suçladı.

Konuya ilişkin Apple tarafından henüz açıklama yapılmadı ancak şirket 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "telefonların ekranlarını kaydeden ve zararlı kodlar içererek kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği tespit edilen uygulamaların App Store'dan çıkarılacağı" uyarısında bulunmuştu. İran menşeli uygulamalara getirilen kısıtlamaların bu uyarıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında İran menşeli uygulamaların App Store'dan çıkarılmasına tepki gösterdi.

İranlı kullanıcıların kısıtlamalar nedeniyle Apple ürünlerinden uzaklaştığını belirten Cehromi, "Daha önce Apple ürünlerini severek kullanan birçok kişi son zamanlarda İranlı şirketlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle telefonlarını kullanmayı bıraktı." dedi.

Cehromi, bakanlığın kısa süre sonra konuyla ilgili bir rapor yayımlayacağını sözlerine ekledi.

- Apple ABD yaptırımlarına rağmen İran pazarının yüzde 11'ine sahip

Dünyanın öncü akıllı telefon ve elektronik üreticilerinden biri olan Apple, Washington yönetiminin Tahran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a resmi olarak cihaz satışı gerçekleştiremiyor ancak halk yurt dışından getirilen Apple ürünlerini kullanıyor.

Cehromi, geçen yıl mart ayında yaptığı bir konuşmada, İran'da akıllı telefon pazarının yüzde 11'inin Apple şirketinin elinde olduğunu açıklamıştı.

Apple, Ağustos 2017'de de İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını App Store'dan kaldırmıştı.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:50
  1. - İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi
  2. Apple
  3. dijital ırkçılık
  4. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
    1. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    2. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    3. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    4. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    5. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    6. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    7. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    8. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    9. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    10. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    11. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    12. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    13. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    14. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    15. Altın fiyatları
    16. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    17. Cezaevi personelinden kan bağışı
    18. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    19. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    20. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    21. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    22. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    23. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    24. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    25. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    26. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    27. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    28. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    29. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    30. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!