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İranlı komutanın kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi

16 Aralık 2018 Pazar 17:30
İranlı komutanın kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği iddia edildi

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Kudretullah Mensuri'nin, silahıyla kazara kendini vurarak hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Mensuri'nin ölümüyle ilgili Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran'ın kuzeyinde yer alan "Seman Elaime Karargahı"nda görevli Mensuri'nin, sabah saatlerinde, temizlediği silahın ateş alması sonucu başından yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, hayatını kaybeden komutanın akşam saatlerinde İran'ın Meşhed kentinde toprağa verileceği belirtildi.

Tuğgeneral Mensuri'nin ölümünün ardından İran Lideri Ali Hamaney de başsağlığı mesajı yayımladı.

- Kudretullah Mensuri

Askeri kariyerine 1980 yılında İran-Irak Savaşı sırasında başlayan Mensuri, savaşın ardından 21. İmam Rıza Tugayı ile Kudüs Karargahı'nda görev aldı.

Mensuru, Devrim Muhafızları komuta kademesinde çeşitli görevlerde bulunmasının ardından son olarak 2014 yılında Seman Elaime Karargahı'na komutan olarak atandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 17:30
  1. Devrim Muhafızları
  2. iran
  3. Kudretullah Mensuri

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