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İranlı komutandan Trump'ın tehdidine çok sert cevap! 'Cumhurbaşkanı ile değil benimle konuş'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert bir şekilde cevap vererek, Trump tehdit dilini kullanmaya devam etmek istiyorsa, Cumhurbaşkanı Ruhani'yle değil kendisiyle konuşması gerektiğini söyledi

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:14
İranlı komutandan Trump'ın tehdidine çok sert cevap! 'Cumhurbaşkanı ile değil benimle konuş'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi. Süleymani, ABD'yi İran'a karşı askeri harekata girişmemesi konusunda uyardı.

Hamedan'da yaptığı konuşmada ABD'yi hedef alan Süleymani, "Size hayal bile edemeyeceğiniz kadar yakınız. Gelin. Biz hazırız. Savaşı siz başlatırsanız, biz bitiririz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 'tehditlerini' kendisine yöneltmesi gerektiğini söyleyen Süleymani, "Bir asker olarak, Trump'ın tehditlerine cevap vermek görevim. Eğer tehdit dilini kullanmak istiyorsa, benimle konuşmalı, cumhurbaşkanı ile değil" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Tahran yönetimini uyararak, ABD'ye karşı tehditlerine devam ederlerse tarihte az görülmüş çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 16:14
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