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İranlı komutandan Pakistan'a Suudi Arabistan uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani:- "Pakistan topraklarındaki Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor. Pakistan'a bu rolü biçenler ülkeyi parçalamak istiyor. Pakistan bunun farkına varmalı"

21 Şubat 2019 Perşembe 22:46
İranlı komutandan Pakistan'a Suudi Arabistan uyarısı

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İslamabad hükümetini Pakistan topraklarındaki "Suud destekli teröristlere" karşı uyardı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Mazenderan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Süleymani, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hedef alındığı terör saldırısının intikamını "Suudi Arabistan destekli teröristlerden" alacaklarını belirtti.

Terör saldırısının ardından Pakistan'dan gelen kınamaların yetersiz olduğunu ve bölgede İran'a karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı somut adımlar atılmasını beklediklerini dile getiren Süleymani, "Pakistan topraklarındaki Suud destekli teröristler, İran, Afganistan ve Hindistan'a zarar veriyor. Pakistan'a bu rolü biçenler ülkeyi parçalamak istiyor. Pakistan bunun farkına varmalı." dedi.

Suudi Arabistan'ın finansal güçle bölgesel nüfuz elde etmeye çalıştığını ifade eden İranlı komutan, şöyle konuştu:

"Suud'un birkaç milyar dolarla Pakistan'ı komşularıyla çatışma durumuna getirmesine, bu ülkenin hükümeti ve ordusu müsaade etmemeli. Pakistan bizim dostumuzdur ancak kimse İran'ı sınamaya kalkmasın."

İran'ın güneydoğusunda yer alan Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti. Saldırının failleri olarak ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret eden İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlamamakla suçluyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:46
  1. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani
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