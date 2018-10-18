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İranlı komutandan çok sert açıklama!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, 11 İranlıyı kaçıran kişilere karşı cevaplarının çok sert olacağını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:01
İranlı komutandan çok sert açıklama!

İran’ın güneydoğusunda Mircave sınırında sınır muhafaza birliğine bağlı güçleri zehirleyerek kaçırma olayına tepki gösteren Sipahiler Ordusu Başkomutanı General Muhammed Ali Caferi, teröristler İranlı güçler sağ oldukları sürece şom hedeflerine ulaşamadıklarını çok iyi bildiklerini ve bu yüzden onları bayıtarak kaçırdıkları anlaşıldığını belirtti.

Caferi, ancak teröristlere verilecek cevap çok ezici olacağını vurguladı.

Caferi, başta ABD, İsrail ve Suud rejimi olmak üzere düşmanların amacı İran’ı güvensizliğe sürüklemek olduğunu, fakat bunu asla başaramayacaklarını ifade etti.

Sözde Ceyşül Adl adlı terör çetesi geçen gün güneydoğu sınırlarımızda 11 vatandaşı kaçırdı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 21:01
  1. Ordu
  2. İran
  3. ABD

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