İranlı kaligrafi ustası "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Modern kaligrafi ustası İranlı Esmaeil Rashvand, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Rashvand, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Gazze'ye Hava Saldırısı" başlıklı fotoyu seçti.

Fotoğrafta yer alan bir ailenin kaçış görüntüsünden etkinlendiğini kaydeden Rashvand, savaşlarda en çok kadınlar ve çocukların zarar gördüğünü söyledi.

"Yaşam" kategorisinde de İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturması üzerine çıkan yangını çektiği "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafa oy veren Rashvand, seçtiği bu fotoğrafın yaşamın her alanından bir parça taşıdığını kaydetti.

Rashvand, "Spor" kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Son Hızla" fotoğrafına oy verdi.



