0553 313 94 23

İranlı kadın sanatçıya yurt dışı yasağı

25 Ağustos 2019 Pazar 15:22
İranlı kadın sanatçıya yurt dışı yasağı

İSTANBUL (AA) - İranlı sinema ve tiyatro oyuncusu ve belgesel yönetmeni Pegah Ahangarani'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ahangarani, jüri üyesi olarak davet edildiği Gürcistan'daki Batum Uluslararası Film Festivali'ne gitme hazırlıkları sırasında ülkeden çıkışına yasak getirildiğini öğrendiğini söyledi.

Ahangarani, söz konusu kararda, 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'yi desteklemesi sonrasında 2013 yılında hakkında verilen 18 ay hapis kararının etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sinema ve tiyatro sanatcısı Ahangarani (35), 2009 yılında Deutsche Welle için blog yazarlığı yapmıştı. 2011 yılında Deutsche Welle Farsça servisi ile Dünya Kadın Futbol Şampiyonası kapsamında blog yazarlığı konusunda iş birliğine girmiş, ancak Almanya seyahatine bir gün kala 15 gün gözaltına alınmıştı.

Beyaz perdeyle 6 yaşında tanışan Ahangarani, 40'dan filmde ve tiyatro oyununda rol aldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:22
  1. İranlı kadın sinema sanatçısı
  2. Pegah Ahangarani
  3. ülkeden çıkış yasağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Değirmenköy Domates Festivali’nde köy pazarı müjdesi
    1. Değirmenköy Domates Festivali’nde köy..
    2. Lübnan İsrail'in İHA ihlallerini BM'ye..
    3. Kırıkkale’de trafik kazası: 8 yaralı
    4. İki otomobilin çarpıştığı kazada 8..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şehitlerimizin..
    6. Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı
    7. (Düzeltme) Malazgirt Zaferi’nin..
    8. Sakarya'da tarlada erkek cesedi bulundu!
    9. "Dur" ihtarına uymadı, polisi..
    10. Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı..
    11. Peş peşe yangınlar sonrası orman..
    12. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile..
    13. Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer,..
    14. "Yangına karşı kriz yönetimi başarılı..
    15. Geç bile kalmadık mı beyler! Emine..
    16. Firari hükümlü tuvaletin havalandırma..
    17. 'TSK'da 5 general istifa etti' iddiası
    18. Başkan Çerçioğlu’ndan hafta sonunu..
    19. Adryan Oliveira Tavares imzayı attı
    20. Çocuklarınızı yeni eğitim-öğretim..
    21. Ahlat ‘şaha’ kalktı
    22. Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü..
    23. Furkan Ağca, Develispor’da
    24. PKK’lı teröristlerin HDP’li..
    25. Benzin ve motorine zam!
    26. Ntep imzayı attı
    27. Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya..
    28. Türkiye’nin vefat eden değerlerinin..
    29. Selçuk Onat: "Kamu atamalarına..
    30. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek