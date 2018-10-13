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İranlı kadın milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye çağrı

İran Meclisi Kadınlar Fraksiyonu tarafından Cumhurbaşkanı Ruhani'ye hitaben yazılan mektupta en az bir kadının kabineye alınması çağrısında bulunuldu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:20
İranlı kadın milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye çağrı

İran meclisindeki kadınlar Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den kabineye en az bir kadının seçilmesini talep etti.

İran Meclisi Kadınlar Fraksiyonu Ruhani'ye hitaben bir mektup yazdı. Meclisteki 16 kadının imzasını taşıyan mektupta kadınların devlet yönetiminde önünün açılması gerektiği belirtildi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Üst düzey yönetim pozisyonlarında kadınların yeteneklerinden faydalanmak ile sürdürülebilir kalkınma arasında iki yönlü ve dinamik bir ilişki vardır. Meclis Kadınlar Fraksiyonu sizden en az bir kadını kabineye almanızı talep ediyor. Şüphesiz sadece sizin ve hükümetteki çeşitli çevrelerin sürekli desteği ile toplumun yarısından fazlasını oluşturan kadınların talep ve sorunlarının üstesinden gelinebilir."

İran'daki ekonomik sorunlara çözüm üretemedikleri gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan ile Çalışma Bakanı Ali Rebii ağustosta meclis tarafından görevden alınmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin birkaç gün içinde Ekonomi ve Çalışma bakanlıklarına atamak istediği yeni isimleri meclise sunması bekleniyor. Ruhani'nin ayrıca Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığında da değişikliğe gideceğine yönelik haberler ülke medyasında yer alıyor.  

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:20
  1. İran

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