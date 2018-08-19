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İranlı isimden kritik açıklama: ABD ülkemizde yeni bir darbe planlıyor!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinde 1953 yılında gerçekleştirilen darbenin ABD tarafından "düzenlendiğini" belirterek, ABD'yi İran'da bir darbe tekrarlama hayali kurmakla suçladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:15
İranlı isimden kritik açıklama: ABD ülkemizde yeni bir darbe planlıyor!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 1953 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''ABD'nin 1953 Darbesini tekrarlamak istediğini'' söyledi.

Mehr News'a göre, Zarif'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

''BİR DAHA ASLA''

"65 yıl önce aynı günde ABD, halkın seçtiği merhum Dr. Musaddık hükümetini devirerek diktatör rejiminin yeniden güçlenmesini sağladı ve 25 yıl boyunca İran halkını egemenliği altına aldı. Bugün ise ABD yönetimi baskı, yalan ve demagojiyi içeren 'eylem planı' vasıtasıyla aynı projeyi tekrarlamak istiyor. Bir daha asla!"

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 17:15
  1. İran Dışişleri Bakanı
  2. Cevad Zarif
  3. Darbe açıklaması
  4. ABD darbe planlıyor

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