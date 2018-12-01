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İranlı gazeteciye 12 yıl hapis

- İran'da muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin bir dönem danışmanlığını üstlenen kadın gazeteci Hengame Şehidi'ye, 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:44
İranlı gazeteciye 12 yıl hapis

ANKARA (AA) - İran'da muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin bir dönem danışmanlığını üstlenen kadın gazeteci Hengame Şehidi, 12 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şehidi'nin avukatı Mustafa Turk Hemedani, "Müvekkilim 15'inci Devrim Mahkemesi Başkanı (Ebulkasım) Salavati'nin kararıyla 12 yıl 9 ay hapse mahkum edildi." dedi.

Hapis cezasının yanı sıra mahkeme tarafından Şehidi'ye 2 yıl gazetecilik faaliyetlerinden men ve yurt dışına çıkış yasağı da getirildiğini aktaran Hemedani, yargı sürecinin ve dava dosyasının gizliliği nedeniyle mahkeme kararıyla ilgili ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Hemedani, mahkeme tarafından verilen karara itiraz ederek temyize başvurduklarını belirtti.

Temmuz ayından bu yana tutuklu olan İranlı gazeteciye yöneltilen suçlamalar, resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Şehidi, tutuklanmadan kısa süre önce Londra merkezli rejim muhalifi bir gazeteye verdiği röportajda ülke liderlerini eleştirmişti.

İran'da ev hapsindeki muhalif lider ve eski cumhurbaşkanı adayı Mehdi Kerrubi'nin 2008'de danışmanlığını üstlenen Hengame Şehidi, 2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gösterilere destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest kalmıştı. Şehidi, Kerrubi'nin liderliğini üstlendiği İtimad-ı Milli Partisi'nin çıkardığı daha sonra kapatılan Nevruz gazetesinde görev yapmıştı.





Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:44
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