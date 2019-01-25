İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına alınması

WASHINGTON (AA) - ABD'de yürütülen gizli bir federal soruşturma kapsamında "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İran devlet televizyonuna bağlı Press TV sunucusu Merziye Haşimi, inanç sistemi ve kimliği sebebiyle gözaltına alındığını savundu.

Tanık olarak gözaltına alınmasının gereksiz olduğunu, savcılığın kendisini bir mahkeme celbiyle ifadeye çağırması halinde buna uyacağını belirten Haşimi, ABD hükümetinin siyasi görüşleri nedeniyle, kendisine uyarı mesajı olarak bu yola başvurduğunu ileri sürdü.

Tanık olarak alıkonulmasının gereksiz olduğunu dile getiren Haşimi, "İnanç sistemim ve kimliğim sebebiyle gözaltına alındım." dedi.

Haşimi, gözaltı sürecinde yaşadıklarına dair detayları ilk kez anlattı.

13 Ocak'ta "Black Lives Matter" (Siyahların hayatları da değerli) hareketiyle ilgili belgeselin çekimleri için bulunduğu Missouri eyaletine bağlı St. Louis'te havaalanında beklerken adının anons edildiğini duyduğunu ifade eden Haşimi, uçuş öncesi detaylı arama için seçildiğini öğrendiğini ve arama yapılacak bölmeye geldiğinde 2 FBI ajanı tarafından durdurulduğu belirtti.

Ajanların kendisine federal bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu söylediğini aktaran Haşimi, geceyi St. Louis'de bir otelde geçirdiğini, ardından ertesi gün uçakla Washington'a götürüldüğünü söyledi.

Haşimi, Washington'daki FBI merkezinde zorla parmak izinin alındığını, DNA örneği vermeye zorlandığını ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemede "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındığını öğrendiğini kaydetti.

Savcıların, hakime "uçuş riski oluşturduğu" gerekçesiyle gözaltı tedbiri aldıklarını söylediklerini dile getiren Haşimi, "Onlara 'Hiçbir suç işemedim ve hiç kimseden de kaçtığım yok. Uçuş riski oluşturduğuma dair elinizde hiçbir kanıt yok.' dedim." ifadelerini kullandı.

Haşimi, 10 günlük sorgulama sürecinde Washington'da bir cezaevinde tutuklu kaldığını, burada hapishane kıyafeti giymeye zorlandığını ve dini inançlarına aykırı olarak baş örtüsünün zorla çıkarıldığını aktardı.

Ayrıca Haşimi, cezaevinde bulunduğu sürede İslam inancının gereği olan diyet kurallarına uygun yemekler verilmediğini vurguladı.

Gözaltı süresince 4 kez mahkemede ifade verdiğini, 3 kez de Büyük Jüri karşısında savcılar tarafından sorgulandığını kaydeden Haşimi, soruşturmanın terör suçlarıyla ilgisi olmadığını, kendisine sorulan soruların çalıştığı kurumda işi ve İran'da ikamet etmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Davanın gizliliği nedeniyle daha fazla detay vermeyen Haşimi, "'Amerika'yı yeniden büyük yapalım' sloganı gerçekte ne anlama geliyor bilmiyorum ama görünen o ki her geçen gün daha fazla insan hakkının ihlal edilmesine yol açıyor. Böyle bir Amerika nasıl büyük olabilir bilmiyorum." diye konuştu.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

