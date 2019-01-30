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İranlı futbolcu intihar etti

İranlı futbolcu, ülke milli takımının Asya Kupası yarı final maçında Japonya'ya yenilmesi sonrasında canına kıydı

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
İranlı futbolcu intihar etti

İSTANBUL (AA) - İranlı futbolcu, ülke milli takımının Asya Kupası yarı final maçında Japonya'ya yenilmesi sonrası intihar etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Bender Abbas kentinde antrenörlük yapan Mecid Zakiri, "Bender Abbas takımlarından Abfa'da kalecilik yapmış 28 yaşındaki futbolcu, milli takımın Japonya'ya yenilmesinden sonra intihar etti." dedi.

Sporcuyu kaybetmekten üzüntü duyduğunu dile getiren Zakiri, futbolcunun aşırı sinirlenme sonucu canına kıydığını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda pazartesi oynanan Asya Kupası yarı final maçında İran ile Japonya karşılaşmış, Japonya, İran'ı 3-0 yenerek finale çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
  1. Asya Kupası yarı final maçı
  2. İranlı futbolcu intihar etti
  3. Japonya

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