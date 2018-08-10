İranlı ekonomi uzmanı Pervinpur: ABD yaptırımlarının çok etkisi yok

İranlı ekonomi uzmanı Afşin Pervinpur, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının vatandaşlar üzerindeki etkisinin daha çok psikolojik olduğunu ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin doğru politikalar izleyerek bu etkiyi azaltabileceğini söyledi.

ABD'nin İran yaptırımlarının etkilerini Anadolu Ajansı muhabirine değerlendiren Pervinpur, "İran halkının yaptırımlar konusundaki endişeleri daha çok psikolojik. Yaptırımların etkilerinin boyutunu Ruhani hükümetinin izleyeceği politikalar belirleyecek." dedi.

Ruhani'nin doğru politikalarla yaptırımların etkisini zayıflatabileceğini söyleyen Pervinpur, "Bana göre, ülke içinde halk duruma somut açıdan bakıyor. Gıda ürünleri, ulaşım ve konut fiyatları gibi alanlarda yaptırımların çok etkisi yok." ifadelerini kullandı.

İran'da kısa süre önce döviz politikasında yapılan değişikliklerin ardından dolar kurundaki düşüşe işaret eden Pervinpur, şunları söyledi:

"Doğru politikalarla dolar düştü, dolardaki artış gerçek değildi. Ekonomik değil psikolojik ve politik meseleler buna yol açtı. Hükümet bu durumu kontrol altına alarak psikolojik havayı ortadan kaldırmalıdır."

ABD'nin daha önce de İran'a yaptırımlar getirdiğini ancak bu kez daha güçlü bir şekilde yaptırımları başlattığına dikkati çeken Pervinpur, "İran'ın çözüme yönelik daha ciddi kararlar almak ve süreci verimli yönetmek dışında bir seçeneği kalmadı. Hükümetin ilk aşama yaptırımlar uygulandıktan sonra süreci yönetim tarzı oldukça önemli. Hükümet doğru politikalarla yaptırımların etkisini azaltabilir." diye konuştu.

'DOLARLA TİCARETİN KALDIRILMASI GEREKİYOR'

İranlı ekonomi uzmanı, Tahran yönetiminin izleyebileceği politikalar konusunda şunları kaydetti:

"ABD, dolar üzerinden ticari ilişkileri izliyor. İran, dolarla yaptığı ticarete son verirse hiçbir ülke İran'ın ticaretini izleyemez ve kontrol altına alamaz. Dolarla ticaretin kaldırılması gerekiyor."

İran'ın dolarla ticaret yapmasını "zayıf nokta" olarak nitelendiren Pervinpur, Tahran'ın ticarette dolar kullanmaya devam etmesi halinde ABD'nin, bu zayıf noktadan yararlanarak, İran'ın menfaatlerine darbe vuracağı uyarısında bulundu.

'ABD KARŞISINDA GÜÇLÜ ARAÇLARLA MÜCADELE EDEBİLİRİZ'

Pervinpur, ABD İran'ı baskı altına alamayacağını anlayana kadar yaptırımlara misliyle karşılık verilmesi gerektiğini savunarak, "ABD'nin mantıksız hareketleri karşısında güçlü araçlarla hareket edebiliriz." dedi.

İran'ın petrol satamaması halinde dahi ekonomik varlığını, ülkenin diğer kaynaklarını kullanarak sürdürebileceğini belirten Pervinpur, farklı stratejilerle ekonomik sorunların üstesinden gelinebileceğini, halkın kaygılarının da böylece ortadan kalkacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği İran yaptırımlarının ilk aşaması 7 Ağustos'ta devreye girmişti.