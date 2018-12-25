0553 313 94 23

İranlı din adamına uzun süre sonra seyahat izni

Seyahat yasağı nedeniyle ülke dışına çıkışı engellenen Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin uzun süre sonra ilk kez ülke dışına seyahatine izin verildi

25 Aralık 2018 Salı 14:49
İranlı din adamına uzun süre sonra seyahat izni

ANKARA (AA) - Kendisine uygulanan seyahat yasağı nedeniyle ülke dışına çıkışı engellenen Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin uzun süre sonra ilk kez ülke dışına seyahatine izin verildi.

İran'daki Sünni toplumunun resmi internet sitesi "sunnionline"a göre, İsmailzehi, önceki gün Umman'ı ziyaret etti.

Uzun süre sonra ilk kez ülke dışına seyahat etmesine izin verilen İsmailzehi'nin Umman'da bu ülkedeki din adamlarıyla ve çeşitli gruplarla bir araya geleceği belirtildi.

İranlı din adamına Umman ziyaretinde müftü Muhammed Kasım Kasımi ve Zahidan Daru'l Ulum Toplumu İdari Müdürü Muhammed İsmail Mollazehi ile birlikte bazı Sünni din adamlarının da eşlik ettiği belirtildi.

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin mayısta Katar'a yapacağı ziyaretine güvenlik yetkilileri izin vermemişti. İsmailzehi ve bazı Sünni liderlerin Tahran dışında ülkenin diğer eyaletlerine yapmak istediği ziyaretlerin de yetkililer tarafından engellendiği belirtiliyordu.

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kenti Cuma İmamı Sünni din adamı İsmailzehi, ülkedeki bazı Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağına tepki göstermişti.

İsmailzehi, 5 Mayıs'taki bir konuşmasında "Ülke içinde özgürce seyahat etmek vatandaşlık hakkıdır. Kimsenin başka bir eyalete seyahat etmek isteyen bir vatandaşı engelleme hakkı yok. Anayasa, hiçbir kuruma bu hakkı vermemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Haziran'da başkent Tahran'da ülkenin önde gelen Sünni din adamları ve temsilcilerine hitabında, "Gençler, kadınlar ve azınlıklar haklarını alamadıkları için devletten şikayetlerinde haklılar." demişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:49
  1. iran
  2. Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi
  3. Sünni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdi İbrahim'e iki ayrı organizasyondan ödül
    1. Abdi İbrahim'e iki ayrı..
    2. Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    3. ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li..
    4. İstanbul'da şok görüntü! Aracın önünü..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Şimdilik..
    6. ABD medyası, Trump'ın Suriye kararını..
    7. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    8. İlk 6 ayda sadece anne sütü verin
    9. CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi
    10. Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru
    11. Forbes'un "Türkiye'nin Yaşayan En..
    12. Rusya'dan ABD açıklaması: Şüphelerimiz..
    13. Netanyahu’nun katliam serüveni!
    14. İş dünyasından asgari ücret..
    15. Fenerbahçe eski günleri mumla arıyor
    16. İranlı din adamına uzun süre sonra..
    17. İran Meclisi'nde bütçe gerilimi
    18. 'Ramiz dayı'ya hapis cezası verildi
    19. HDP'den en az 60 bin oy almamız lazım
    20. İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?