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İranlı din adamı Nakaviyan ülkesine Türkiye'yi örnek gösterdi

İranlı din adamı Nakaviyan, ülkesini eleştirdi Türkiye'yi övdü. Nakaviyan,''Birkaç günlüğüne kardeş ülke Türkiye'ye gittim. Ankara'daki camileri kayda aldım. Camileri bizim 40 yıldır yaptığımız camilerden daha görkemli, güzel ve cemaati bizimkinden daha kalabalık. Bir hafta boyunca sadece bir dilenci bize elini açtı o kadar. O da sıkıntı içerisindeki bir Suriyeliydi sanırım Türk değildi'' dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:33
İranlı din adamı Nakaviyan ülkesine Türkiye'yi örnek gösterdi

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "eslahtalab students" Instagram sayfasından paylaşılan görüntüde Nakaviyan, İran'ın 40 yıl sonra dünyaya sunabileceği iyi bir karnesinin bulunmadığını söyledi.

Ülkesindeki kötü yönetim ve fakirliği eleştiren Nakaviyan, Türkiye'de fakirliğin ne denli az olduğunu örneklerle anlattı. Tahran yönetimini eleştiren Nakaviyan'ın Türkiye'den övgüyle söz etmesi dikkati çekti.

Nakaviyan, "Birkaç günlüğüne kardeş ülke Türkiye'ye gittim. Ankara'daki camileri kayda aldım. Camileri bizim 40 yıldır yaptığımız camilerden daha görkemli, güzel ve cemaati bizimkinden daha kalabalık. Bir hafta boyunca sadece bir dilenci bize elini açtı o kadar. O da sıkıntı içerisindeki bir Suriyeliydi sanırım Türk değildi"değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede zorunlu başörtüsüyle ilgili de Nakaviyan, "Kızcağız İran'da doğdu ve büyüdü. Buranın okulunda okudu, eğitim sisteminden geçti, üniversitesine gitti. Her televizyonu açtığında mollaları gördü. Nerede hata yaptınız da başörtüsünden nefret etti" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:33
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