İranlı din adamı İran rejimine hücum etti

yeniakit.com.tr İranlı din adamı Seyyed Mohammad Anjavinejad, ülkedeki rejimi yolsuzluk ve hırsızlıkla itham edip artık onarılamaz halde bulunduğunu dermeyan etti.

“ONARILAMAZ HALDEYİZ”

Anjavinejad, ülke idarecilerinin ve ailelerinin halkı ve memleketi söğüşleyip ceplerini doldurarak refah içinde yaşadıklarını, halkın ise sefil perişan bir halde bulunduğunu anlatarak duruma isyan etti:

“Hiç şüphe yok ki yetkililerimiz ve ailelerinin %99’u hiçbir ekonomik, sosyal, refah yahut eğitim problemi ile yüzleşmiyor. %99! 40 yıldır devrimin baştan sona durumu bu oldu. Bunun hakkında hiçbir şüphe yok. İdarecilerimiz nüfusun %4’ünü oluşturuyor. Şu halde bizim için geriye ne umut kalıyor? Burada oturuyor, şikâyet ediyor ve bağırıyorum ama kaç para eder? Hiç.”

“Şu an 2018 ve yetkililer 2008’de olduklarından daha zenginler. 2008’de de 1998’dekinden daha müreffeh oldular, 1998’de 1988’dekinden daha varlıklı oldular ve 1988’de de 1978’dekinden daha zengin oldular. 1978 öncesi hepsi fakirdi. Onlar tüm bunları babalarından miras almadılar. Seni ve beni soydular. Ne gelip ne gideceği ve bu ailelerin her birinin ne kadar milyarları gizlediği konusunda hiçbir fikrimiz yok.”

“Ülkemiz onarılamaz haldedir. Onarılamaz haldedir millet. Köşklerde oturup güzel yiyeceklerin keyfini sürüyorlar. First classta uçuyorlar, her gün seminerlerde konuşuyorlar. Unut gitsin! Bıktım artık hepsinden… Hiçbir zaman soğuk yahut sıcaktan çekmediler, asla su kıtlığı sıkıntısı yaşamadılar. Asla hayatın tadını çıkaramaz durumda bulunmadılar. Bizim bir devrimimiz olmadı böylece ceplerimizden yiyip efendilerimiz olabildiler. Birçok örnekte (gözüküyor ki) aileleri yurtdışında tahsil yapıyor.”

“İNSANLAR 8 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR”

“Daha ne kadar onların menfaatlerini korumak durumundayız? İnsanlar 8 aydır maaşlarını alamadıklarını söylüyorlar. İslam Cumhuriyeti yetkililerine soruyorum: İçinizden hiçbirisinin 8 ay maaş alamamışlığı var mı? Sizin maaşınız nasıl oluyor da hiç kesilmiyor? Sadece ekmek almaya güç yetiremeyen ailelerin maaşları durduruluyor.”