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İranlı bakandan Türkiye'ye ziyaret!

İran İçişleri Bakanı Abdrurrıza Rahmani Fazli, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:08
İranlı bakandan Türkiye'ye ziyaret!

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Konya'da sema gösterisi izledi.

Fazli, bir dizi ziyaret için geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Fazli, daha sonra İrfan Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun sema gösterisini izledi.

Gösterinin ardından Bakan Fazli'ye hediye takdim edildi.

Fazli'ye, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:08
  1. Konya
  2. İran
  3. Abdurrıza Rahmani Fazli

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