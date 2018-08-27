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İranlı bakandanaçıklama: ABD o güce sahip değil!

İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, katıldığı bir toplantıda İran ile ABD arasındaki nükleer krizi değerlendirdi. Fazli, "Biz bu anlaşmaya sadık kalmayan bir tarafla yeniden müzakere edemeyiz”diye konuştu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:00
İranlı bakandanaçıklama: ABD o güce sahip değil!

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, “ABD askeri olarak İran ile karşı karşıya gelecek güce sahip değil” dedi.

İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, Kirmanşah Valiliğinde düzenlenen Direniş Ekonomisi Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İran ile ABD arasındaki nükleer krizi meselesini ele aldı. ABD ile daha önce müzakere ettiklerini hatırlatan Fazli, “Biz bir defa müzakere ettik ve anlaştık. Biz bu anlaşmaya sadık kalmayan bir tarafla yeniden müzakere edemeyiz” dedi. 

ABD ile müzakere edebilmeleri için ABD’nin öncelikle İran tarafından koşulan şartları yerine getirmesi gerektiğini belirten Fazli, “Yeniden müzakere yapılması için Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) geri dönmemiz gerekiyor. Tüm taahhütlerini yerine getirmeleri ve İran milletinden özür dilemeleri gerek. Bunlar yapıldıktan sonra eşit koşullarda müzakere masasına oturmaya çalışabiliriz” şeklinde konuştu. 

"İRAN İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK GÜCE SAHİP DEĞİLLER"

İranlı yetkili açıklamalarının devamında hiç kimsenin müzakere karşı olmadığını, İran’ın müzakere için her zaman hazır olduğunu ancak her iki tarafın da bir birlerinin hukukuna saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin tehditkar tavrının hoş olmadığını söyleyen Fazli, “Onların tavırları askeri bir tavır ve sürekli de tehdit ediyorlar ancak kesinlikle askeri olarak İran ile karşı karşıya gelecek güce sahip değiller” ifadelerini kullandı. 

ABD’nin İran ile eş değer askeri güce sahip olmadığının altını çizen Fazli, “Bunun bir göstergesi de çok uzun süredir devam eden Suriye’de ve diğer farklı ülkelerdeki savaşlardır” dedi. 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:00
  1. İran
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