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İranlı bakan Zarif'ten Donald Trump'a 'dikkatli ol' cevabı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarına "etkilenmedik, dikkatli ol" şeklinde cevap verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 08:27
İranlı bakan Zarif'ten Donald Trump'a 'dikkatli ol' cevabı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald  Trump'a, "etkilenmedik, dikkatli ol" şeklinde cevap verdi. 

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın son  açıklamalarından etkilenmediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"Etkilenmedik: Dünya birkaç ay önce daha sert yaygaralara şahit oldu.  İranlılar 'daha medeni olanlardan' 40 yıldır bu yaygaraları duyuyor. Biz binlerce  yıldır varız  ve bazı ülkelerin ömründen daha fazla hayatta kalan kendi  imparatorluğumuz dahil birçok imparatorluğun çöküşünü gördük. Dikkatli ol!"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün yaptığı açıklamada, ABD  yönetimini "tehdit" etmiş, Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı  mesajında, Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi için sert bir 

Trump'tan Ruhani'ye tehdit gibi cevap: Akıllı ol

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:27
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