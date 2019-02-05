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İran Petrol Bakanı: Nasıl yaptım açıklayamam!

ABD'nin ülkesine uyguladığı petrol yaptırımlarını deldiklerini ifade eden İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bunun bilgisini kamuoyuyla paylaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

05 Şubat 2019 Salı 13:55
İran Petrol Bakanı: Nasıl yaptım açıklayamam!

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "ABD ve İsrail'in aleyhimize kullanmaması için yaptırımları nasıl deldiğimi açıklayamam. Benim bu konularda konuşmam doğru değil." dedi.

"Düşmanlar için karanlık odalarımız var"

Zengene, ülkedeki mevcut durumun savaştan daha zor olduğunu ifade ederek, "Düşmanlar için karanlık odalarımız var. Devlet her şeyi biliyor fakat zorluklar ortadan kalkınca halkı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İran devriminden bu yana petrol sanayisinde yaşanan gelişmelerden bahseden Zengene, 1979 yılında günlük 36 milyon metreküp olan petrol üretiminin bugün bir milyar 60 milyon metreküpe ve rafine edilen petrolün 100 bin varilden, 2 milyon 200 bin varile ulaştığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:55
  1. Tahran
  2. İran
  3. ABD
  4. yaptırım
  5. İran Petrol Bakanı Bijen Zengene

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